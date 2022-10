So schee wars: Das Oktoberfest 2022 in Bildern

Am Montagabend ging das 187. Oktoberfest auf der Theresienwiese zu Ende. Wir schauen auf die schönsten, schrägsten und emotionalsten Momente zurück.

Das war's für die Wiesn im Jahr 2022. Jetzt heißt es wieder warten und Tage zählen: Am 16. September 2023 heißt es dann wieder: Ozapft is.

imago/Wolfgang Maria Weber 23 Das war's für die Wiesn im Jahr 2022. Jetzt heißt es wieder warten und Tage zählen: Am 16. September 2023 heißt es dann wieder: Ozapft is.

Wehmut und Lichtermeer beim Kehraus am Montagabend im Hofbräuzelt.

dpa/Felix Hörhager 23 Wehmut und Lichtermeer beim Kehraus am Montagabend im Hofbräuzelt.

Für sie war es die letzte Wiesn in offizieller Funktion: Das Münchner Kindl Viktoria Ostler.

dpa/Felix Hörhager 23 Für sie war es die letzte Wiesn in offizieller Funktion: Das Münchner Kindl Viktoria Ostler.

Man kann von ihnen halten, was man will. Aber sie sind von der Wiesn einfach nicht mehr wegzukriegen: die Hendlhüte.

imago/Wolfgang Maria Weber 23 Man kann von ihnen halten, was man will. Aber sie sind von der Wiesn einfach nicht mehr wegzukriegen: die Hendlhüte.

Auch das kam ab und zu vor, besonders am Wochenende: Wegen Überfüllung am Samstagnachmittag kein Einlass im Armbrustschützenzelt.

imago/Wolfgang Maria Weber 23 Auch das kam ab und zu vor, besonders am Wochenende: Wegen Überfüllung am Samstagnachmittag kein Einlass im Armbrustschützenzelt.

Sorgten im Vorfeld für hitzige Diskussionen, wurden dann aber sicherlich nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wurden: Unter anderem im Hofbräuzelt gab es dieses Jahr zum ersten Mal eine vegane Weißwurst zu Essen. Links daneben die Berliner Schwester, die vegane Currywurst.

dpa/Felix Hörhager 23 Sorgten im Vorfeld für hitzige Diskussionen, wurden dann aber sicherlich nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wurden: Unter anderem im Hofbräuzelt gab es dieses Jahr zum ersten Mal eine vegane Weißwurst zu Essen. Links daneben die Berliner Schwester, die vegane Currywurst.

Trotz Corona und schlechtem Wetter: Die Stimmung in den Festzelten war grandios.

imago/Brigitte Saar 23 Trotz Corona und schlechtem Wetter: Die Stimmung in den Festzelten war grandios.

Ob so oder so: Nass wurden auf der Wiesn heuer die meisten Besucher.

dpa/Felix Hörhager 23 Ob so oder so: Nass wurden auf der Wiesn heuer die meisten Besucher.

Für den größten Skandal der Wiesn 2022 sorgten die Herren: Weil sich viele Gäste am ersten Wochenende über die traditionelle Blasmusik im Bräurosl-Zelt beschweren, reagieren der Wirt und die Brauerei: Die Kapelle Josef Menzl wird an den Abenden ersetzt durch Erwin und die Heckflossen, die für Partystimmung sorgen sollen.

dpa/Jacqueline Melcher 23 Für den größten Skandal der Wiesn 2022 sorgten die Herren: Weil sich viele Gäste am ersten Wochenende über die traditionelle Blasmusik im Bräurosl-Zelt beschweren, reagieren der Wirt und die Brauerei: Die Kapelle Josef Menzl wird an den Abenden ersetzt durch Erwin und die Heckflossen, die für Partystimmung sorgen sollen.

Er hingegen war immer bester Laune, egal wie die Wetterlage war: Der Vogelpfeifer Horst Berger mit Maske als Hut und einer Feder als Schmuck in seinem Vogelpfeifferstand.

dpa/Felix Hörhager 23 Er hingegen war immer bester Laune, egal wie die Wetterlage war: Der Vogelpfeifer Horst Berger mit Maske als Hut und einer Feder als Schmuck in seinem Vogelpfeifferstand.

Prost über Parteigräben hinweg: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD, re.) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU, li.) stoßen auf den Beginn der Wiesn an.

dpa/Sven Hoppe 23 Prost über Parteigräben hinweg: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD, re.) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU, li.) stoßen auf den Beginn der Wiesn an.

Drei Schläge, dann ging's los: Der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Anstich-Samstag.

dpa/Sven Hoppe 23 Drei Schläge, dann ging's los: Der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Anstich-Samstag.

Die ersten Wiesnbesucher stehen am Eingang und warten auf den Einlass.

dpa/Sven Hoppe 23 Die ersten Wiesnbesucher stehen am Eingang und warten auf den Einlass.

Aus is: Die erste Wiesn seit der coronabedingten Pause ist schon wieder Geschichte. Wir blicken zurück auf zwei Wochen Volksfest und freuen uns schon, wenn es am 16. September 2023 wieder heißt: Ozapft is.