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Preise fix: So viel zahlen Besucher für die Maß auf der Wiesn 2026

Die Maß auf dem Oktoberfest wird auch in diesem Jahr wieder teurer als zuletzt. Für Überraschung sorgt ein recht bekannter Wiesn-Wirt.
Ruth Frömmer |
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Besucher prosten sich auf dem Oktoberfest im Paulaner-Festzelt mit ihrer ersten Maß Bier zu. (Archivbild)
Besucher prosten sich auf dem Oktoberfest im Paulaner-Festzelt mit ihrer ersten Maß Bier zu. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Eine Überraschung ist das nicht: Auch in diesem Jahr wird die Maß Bier auf dem Oktoberfest wieder ein bisserl teurer als im letzten Jahr. Immerhin: An der 16-Euro-Marke kratzt der Preis noch nicht. Überraschend: Ein Zelt senkt die Preise.

Oktoberfest 2026: So teuer ist heuer die Maß Bier  

Die Maß in den Oktoberfestzelten kostet zwischen 14,80 und 15,90 Euro, zeigt ein Blick auf die von ihnen kalkulierten Getränkepreise für die Wiesn 2026 dem Referat für Arbeit und Wirtschaft übermittelt hat. 2025 mussten die Besucher zwischen 14,50 und 15,80 Euro zahlen. 

Die teuerste Maß für jeweils 15,90 Euro gibt es bei den großen Festzelten im Armbrustschützen-Festzelt (2025: 15,50 Euro), in der Bräurosl (2025: 15,40 Euro) und im Löwenbräu-Festzelt (2025: 15,40 Euro), die günstigste für 14,90 Euro in der Augustiner-Festhalle (2025: 14,50 Euro), gefolgt von der Fischer-Vroni (in der ebenfalls Augustiner ausgeschenkt wird) für 15,75 Euro (2025: 15,40 Euro). Alle anderen großen Festzelte verlangen 15,80 Euro für die Maß Bier. Die Steigerungsrate beträgt zwischen 2,3 Prozent und 3,4 Prozent.

Überraschung: In einem Wiesn-Zelt sinkt der Maß-Preis um rund zwei Prozent 

Ähnlich verhält es sich bei den mittleren Zelten und Hühnerbratereien. Hier sorgt nur ein Zelt für Aufsehen: Die Münchner Stubn von Alexander Egger und Katrin Wickenhäuser-Egger spielten in der Vergangenheit immer in der obersten Bierpreis-Liga. In diesem Jahr senken sie ihren Preis pro Maß um rund zwei Prozent auf 15,50 Euro (2025: 15,80 Euro).

Die Getränkepreise werden nicht von der Stadt festgelegt. Sie überprüft als Veranstalterin jedoch die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit. Dazu wird ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vorgenommen. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,70 Euro und 13,40 Euro pro Liter Export.

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2 Kommentare
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  • Sani Bonani vor einer Stunde / Bewertung:

    Bei diversen Discountern bekommt man für € 15.- einen ganzen Kasten Markenbier (August, Tegernseer u.a.)

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  • doket vor 48 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Sani Bonani

    Ja bitte verbringen Sie die Wiesn bei sich daheim. Das wäre sicher für alle ein Gewinn.

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