Oktoberfest 2021 abgesagt! Auch in diesem Jahr keine Wiesn

Angesichts der weiterhin schwierigen Lage in der Corona-Pandemie überrascht die Entscheidung nicht: Das Oktoberfest 2021 ist abgesagt worden. Das teilten Ministerpräsident Markus Söder und Münchens OB Dieter Reiter am Montag mit. Für die Absage anderer Volksfeste sind die Kommunen verantwortlich.

Münchens OB Dieter Reiter (links) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beim Treffen in der bayerischen Staatskanzlei.

München -Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch 2021 kein Oktoberfest in München geben! Das erklärten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montag.

Münchens OB Reiter sagt Wiesn nach Söders Empfehlung ab

Beide hatten zuvor mit den Stadtoberhäuptern anderer Kommunen mit großen Volksfesten über das weitere Vorgehen beraten. Söder sagte, es gebe nun eine gemeinsame Empfehlung, die Feste nicht stattfinden zu lassen.

Zugleich betonte er, dass die letzte Entscheidung bei den jeweiligen Kommunen liege. "Es ist eine Entscheidung, die ich jetzt treffen muss. Es macht keinen Sinn zuzuwarten", sagte Reiter.

Kein Oktoberfest 2021: Bei späterer Absage droht größerer wirtschaftlicher Schaden

Die beiden Politiker begründeten die Entscheidungen mit der nicht absehbaren Entwicklung bei den Infektionszahlen. Eine sichere Durchführung mit Hygienemaßnahmen wie Masken sei nicht realistisch. Im Falle einer spätere Absage drohe ein noch größerer wirtschaftlicher Schaden. Zugleich drohe ein dauerhafter Imageschaden an den Marken.

Reiter zur Wiesn-Absage : Gesundheit der Bevölkerung entscheidend



Reiter bezeichnete die Absage als schwierige, aber notwendige Entscheidung: Man müsse die Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung höher gewichten als das berechtigte Interesse der Bevölkerung an Volksfesten. Es könne aktuell niemand vorhersagen, wie es mit den Corona-Zahlen weitergehe. Reiter bat alle Wiesn-Fans um Nachsicht. Die Absage treffe vor allem die Beschäftigten und die Schausteller, mit teils existenziellen Auswirkungen: "Dort geht es schon richtig ans Eingemachte."

Alternative zu Volksfesten? Söder macht Hoffnung

Ob es wie im vergangenen Jahr eine "Wirtshaus-Wiesn" als Alternativprogramm geben könne, werde man sich anschauen müssen, sagte Reiter, auch im Lichte der weiteren Corona-Entwicklung.

Ministerpräsident Söder stellte zumindest in Aussicht, dass der Freistaat bei kreativen, dezentralen Lösungen, wie etwa dem "Sommer in der Stadt" in München Unterstützung leiste.

Die Wiesn 2021 sollte vom 18. September bis zum 3. Oktober über die Bühne gehen. Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt kommen alljährlich zum Oktoberfest nach München.