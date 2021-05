Kommt die Absage? Söder und Reiter geben Ausblick auf Oktoberfest

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wollen am heutigen Montag (15.15 Uhr) über das diesjährige Oktoberfest und die Volksfest-Saison in Bayern informieren. Es gehe um einen "Ausblick" auf die Saison, teilte die Staatskanzlei am Mittag mit.

03. Mai 2021 - 12:24 Uhr | dpa

2020 ist das Oktoberfest in München wegen der Pandemie bereits abgesagt worden. © Andreas Gebert/dpa/Archivbild