Keine Barzahlung mehr auf der Wiesn? ÖDP zeigt klare Kante

Die Stadtratsfraktion ÖDP/München-Liste positioniert sich mit ihrem Antrag: Wenn auf dem Oktoberfest zukünftig nur noch Kartenzahlung akzeptiert sei, widerspreche das dem Prinzip der Wahlfreiheit.

Auf Nachfrage der AZ zeigte sich die Riege der Wiesn-Wirte eher ablehnend beim Thema Bargeld abschaffen. Otto Lindinger von Bodo's Cafézelt: "Es gehört zu unserem Geschäftsgebaren als serviceorientierte Dienstleister, dass der Gast entscheidet – nicht nur, was er essen und trinken mag, sondern eben auch, wie er bezahlen möchte." (Symbolbild)

Die Münchner Stubn führt auf der Wiesn heuer das bargeldlose Bezahlen ein. "Der Erste, der es macht, bekommt das größte Bashing ab", sagte Wirtin Kathrin Wickenhäuser-Egger der AZ. Jetzt fordert die Stadtratsfraktion ÖDP/München-Liste in einem Antrag, dass die Bargeldannahme bei städtisch vergebenen Ständen und Festzelten auf dem Oktoberfest verpflichtend bleibt.

ÖDP-München-Liste fordert: Wahlfreiheit beim Bezahlen sicherstellen

Die Wahlfreiheit beim Bezahlen dürfe nicht eingeschränkt werden, weil sonst die Teilhabe aller Besucher unabhängig von Alter, Einkommen oder digitaler Ausstattung nicht sichergestellt sei, argumentiert die Fraktion.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Konkret geht es ihr darum, dass bei allen städtisch vergebenen Verkaufs- und Gastronomieständen auf dem Oktoberfest künftig eine Bargeldannahmepflicht vertraglich festgeschrieben wird. Die Verwaltung soll entsprechende Vergaberichtlinien entwickeln, damit diese Regelung bereits ab 2026 umgesetzt wird.

Alexander Egger und Kathrin Wickenhäuser-Egger sind sich sicher, dass sie mit ihrer Entscheidung mit der Zeit gehen. © Münchner Stubn

Die Botschaft von Münchner-Stubn-Wirtin Kathrin Wickenhäuser-Egger ist ebenso eindeutig. Sie erklärt den Schritt mit vielen Nachteilen, die die Barzahlung bisher mit sich gebracht habe. Einzahlautomaten, Geldtransporte, Mehraufwand in der Buchhaltung und Probleme mit Falschgeld stünden nicht mehr im Verhältnis.

Wirtin Wickenhäuser-Egger: Es wird immer seltener bargeldlos bezahlt

Bargeldzahlungen seien in den letzten Jahren massiv zurückgegangen, erklärt die Wirtin. "Bargeldlose Zahlungen haben hingegen drastisch zugenommen." Der Anteil an Kartenzahlungen habe in der Münchner Stubn zuletzt sogar bei rund 80 bis 90 Prozent gelegen, internationale Gäste hätten ohnehin längst kein Bargeld mehr dabei.

Tobias Ruff: "Uns geht es nicht um Nostalgie, sondern um Fairness, Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit." © Sigi Müller

Wenn komplett auf Kartenzahlung umgestellt und kein Bargeld mehr angenommen werde, führe dies dazu, dass Menschen ohne digitale Zahlungsmittel benachteiligt oder gar ausgeschlossen werden, hält die ÖDP/München-Liste dem entgegen. Bargeld sei das einzige gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland und ein wichtiger Bestandteil von Freiheit, Datenschutz und Selbstbestimmung, begründet die Fraktion ihren Vorstoß.

Tobias Ruff: "Uns geht es um Fairness, Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit"

"Das Oktoberfest ist für alle da. Wo kämen wir hin, wenn Kinder und Jugendliche mit ihrem Taschengeld keine Karussell-Fahrten oder gebrannte Mandeln kaufen könnten? Oder sich nur derjenige eine Maß im Bierzelt gönnen könnte, der eine Kredit- oder EC-Karte hat?", sagt der Fraktionsvorsitzende Tobias Ruff.

Auch hygienische Bedenken seien unbegründet, so die ÖDP/München-Liste: Die Bundesbank habe mehrfach betont, dass von Bargeld kein erhöhtes Infektionsrisiko ausgehe. Die Verbraucherzentrale rufe Menschen zudem auf, Situationen zu melden, in denen nur mit Karte gezahlt werden kann. (Symbolbild) © imago/Sabine Gudath

Die Entscheidung, ob man mit Karte oder mit Bargeld zahlen wolle, müsse jeder selbst treffen können. Bargeld funktioniere auch ohne Strom und Netz, schütze die Privatsphäre und ermögliche gesellschaftliche Teilhabe. Ruff: "Uns geht es nicht um Nostalgie, sondern um Fairness, Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit."