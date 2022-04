Druck auf OB Reiter: Söder und Aiwanger sprechen sich für die Wiesn aus

Demnächst soll die Entscheidung fallen, ob das Oktoberfest 2022 wieder stattfinden wird. Nun haben sich Bayerns Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger dazu geäußert.

München - Findet das Oktoberfest heuer wieder statt oder fällt das größte Volksfest der Welt zum dritten Mal in Folge aus? Die Entscheidung wird kommende Woche erwartet.

Oktoberfest 2022: Das sagt Söder

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rechnet sich gute Chancen aus. Nach seiner Überzeugung müsse die Wiesn "zumindest nach rechtlichen Gesichtspunkten" stattfinden, sagte der CSU-Chef am Donnerstag zum Auftakt des Ludwig-Erhard-Gipfels in Gmund am Tegernsee.

Auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) spricht sich für die Veranstaltung aus. Der " " sagte er: "Das Oktoberfest 2022 MUSS stattfinden! Von der Bedienung über den Taxifahrer bis zum Hotelier hängt eine riesige Wertschöpfung an Bayerns größtem Volksfest." Man dürfe nicht länger den Kopf in den Sand stecken, die Menschen brauchen "nach zwei Jahren Absagen und Verzicht einen weiteren Schritt Richtung Normalität", so Aiwanger.

Oktoberfest vom 17. September bis 3. Oktober

Sollte es grünes Licht von der Stadt München geben, könnte es am 17. September auf der Theresienwiese erstmals wieder heißen: "O'zapft is". Das Fest würde dann bis zum 3. Oktober dauern.

In den vergangenen beiden Jahren war das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Längere Pausen gab es in der über 200-jährigen Geschichte des Volksfestes nur in Kriegszeiten.