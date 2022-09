Drag Show: Der bunteste Wiesn-Abend in der Fischer-Vroni

Am zweiten Montag tanzen in der Fischer-Vroni viele Drag Queens. Die AZ hat mitgetanzt.

München - Der Bayerische Defiliermarsch im Bierzelt ist nichts Ungewöhnliches. Wenn dazu aber ein paar bunte Drag Queens Richtung Bühne marschieren, ist Prosecco-Montag in der Fischer-Vroni.

Der Prosecco-Montag hat Tradition

Vor rund 30 Jahren hatte die Drag Queen Baby Bubble die Idee dazu. Ihre Botschaft damals an die Männer: "Zeigt euch und versteckt euch nicht!" Seitdem ist der Prosecco-Montag feste Tradition. Auch Johann Stadtmüller hält daran fest. "Wir sind ein Zelt für die Münchner", so der Wiesnwirt zur AZ. Und dazu gehören eben alle Münchner.

Auch die Band von Sepp Folger genießt den besonderen Abend. © Daniel von Loeper

Es soll moderner werden

Sepp Folger spielt seit 30 Jahren mit seiner Kapelle auf jeder Wiesn in der Fischer-Vroni und unterstützt den bunten Abend voller Begeisterung. "Wir versuchen, die Stimmung hochzuhalten", sagt der Musiker. Nun möchte sich Baby Bubble zurückziehen. "Meine Mission habe ich erfüllt", sagt sie der AZ. Außerdem soll der Prosecco-Montag etwas moderner werden.

Betty Pearl führt durch den bunten Prosecco-Montag, singt und macht Stimmung. © Daniel von Loeper

Die Nachfolgerin: Betty Pearl

Am Montag stand bereits zum zweiten Mal Betty Pearl auf der Bühne. "Ich habe Baby Bubble vor ein paar Jahren beim Rosa-Stangerl-Fest am Glockenbach kennengelernt", erzählt die Drag Queen aus Österreich. "Und dort waren sich alle einig, dass es keine bessere Nachfolgerin geben kann", so Pearl. "Wenn's den Leuten heute gefällt, mache ich das in Zukunft gerne weiter."

Scheint geklappt zu haben: Zusammen mit dem Schlagersänger Christian Deussen und anderen Drag Queens - und natürlich Sepp Folgers Kapelle - brachte sie die Stimmung auch dieses Jahr zum Kochen.