Die Stimme hinter dem Break Dance: Die hohe Kunst der Rummel-Rhetorik

Tanja Kaiser-Grünberg ist die berühmte Stimme hinter dem Fahrgeschäft Break Dance.

München - "Und jetzt bringen wir wieder Schwung in die Kiste, hey, ab geht die Post" – zum Beispiel im Break Dance. Wie die Menschen hinter den Mikrofonen der Fahrgeschäfte die Wiesnbesucher in ihre Fahrgeschäfte locken, ist eine Kunst für sich.

Der Spruch jedenfalls hat es sogar in einen Hip-Hop-Song der Gruppe Orsons geschafft. Die Stimme dahinter gehört Tanja Kaiser-Grünberg. Ihre Art, die Wiesnbesucher anzusprechen, ist besonders bemerkenswert.

Zusammen mit ihrem Mann Jörg betreibt sie das Fahrgeschäft Break Dance. Beide stammen aus Schausteller-Familien und können sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Sohn JJ ist erst 14 Jahre alt, scheint aber auch schon eine Begabung fürs Mikrofon zu haben. Jedenfalls weiß er jetzt schon, dass er in die Fußstapfen seiner Eltern treten will.

Ein Radiosender wollte Kaiser-Grünberg abwerben

Bis dahin muss er aber erst einmal die Schule beenden – per Online-Unterricht an einer Schule für beruflich reisende Kinder. Bei Kaiser-Grünberg war das noch anders. Sie musste immer dort zur Schule gehen, wo das Fahrgeschäft ihrer Familie gerade Station machte.

Am Mikrofon ist die Chefin einfach unschlagbar. © Daniel von Loeper

Aber an keiner Schule der Welt lernt man doch, stundenlang einen flotten Spruch an den anderen zu reihen, oder doch? "Nein", sagt die Schaustellerin, "ich war weder in einem Rhetorikkurs noch sonst etwas. Das muss einem einfach gegeben sein."

Sie sei eben ein kontaktfreudiger Mensch und die Sprüche ergeben sich einfach, sagt sie. Ganz wichtig ist, auf die Resonanz des Publikums einzugehen. Sie bezieht die Fahrgäste immer stark mit ein, sei es durch eine Aufforderung zu klatschen, zu jubeln oder die Hände nach oben zu strecken.

"Es ist aber nicht die Kunst zu sprechen, wenn das Fahrgeschäft voll ist", sagt Kaiser-Grünberg, sondern wenn wenig los ist. "Denn dann zieht man Leute ins Geschäft."

Das ist der 49-Jährigen immer gut gelungen. Ihr Break Dance ist auf Deutschlands Rummelplätzen besonders beliebt. Manche Fans reisen der Familie extra hinterher. Ein Radiosender wollte sie wegen ihrer erotischen Stimme sogar schon einmal abwerben. Aber das wäre nichts für Kaiser-Grünberg.

"Das ist mehr als nur eine Ehe"

Sie liebt das Reisen von Festwiese zu Festwiese und möchte mit niemandem tauschen. 70 Quadratmeter groß ist der Wohnwagen, in dem sie mit Mann und Sohn lebt. Das ist es auch, was ihren Beruf ausmacht: "Wir leben und arbeiten rund um die Uhr zusammen. Das ist mehr als nur eine Ehe."

Ihren Sohn JJ hatte sie schon als Baby immer bei sich. Da hat er von der Wiege auf gesehen, wie viel Spaß seine Mama an ihrer Arbeit und am Leben hat.

Tanja Kaiser-Grünberg ist rund um die Uhr mit Mann Jörg und Sohn JJ an ihrem Fahrgeschäft zusammen. © Daniel von Loeper

Ihr Motto "Jeder Tag ist ein guter Tag" ist ansteckend. Dass sie schon einige Schicksalsschläge einstecken musste, merkt man der Frau jedenfalls nicht an.

Wer Kaiser-Grünberg in Aktion sehen möchte, muss abends zum Break Dance kommen. Tagsüber hat sie die Dinge zu erledigen, die der Fahrgast nicht sieht: Organisation, Planung und Haushalt. "Es sind die Dinge im Hintergrund, die den meisten Stress unserer Arbeit ausmachen", so Kaiser-Grünberg. Sie ist auch sehr hinterher, dass ihr Sohn seine Schulaufgaben ordentlich erledigt.

Deshalb sitzt tagsüber Rekommandeur Eric Mahn-Möbius hinterm Mikro. "Das macht er schon fast so gut wie die Chefin selbst", sagt Kaiser-Grünberg und lacht. Auch er hat dieses gewisse Talent, mit der Stimmung der Menschen zu spielen und sie bei der Fahrt – oder nur beim Zuschauen – zu unterhalten.

Aber wenn Kaiser-Grünberg dann selbst gegen 18 Uhr das Mikro übernimmt, ist sie gleich wieder in ihrem Element. "Wenn die Leute dann kommen und mir sagen, es hat ihnen Spaß gemacht, dann geht mir immer wieder das Herz auf!" Und das spüren auch die Menschen. Dann steigen sie wieder und wieder ins Break Dance und Tanja Kaiser-Grünberg fragt erst mal: "Alles gut verpackt, alles verstaut, alles verdaut?" Und ab geht die wilde Fahrt.