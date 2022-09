Café Kaiserschmarrn: Täglich Hochzeit feiern

Im Café Kaiserschmarrn wird jeden Tag um 14 Uhr feierlich eine mehrstöckige Torte angeschnitten.

München - Es gibt eine Zeit, so zwischen Mitte 20 und 40, da trudeln die Hochzeitseinladungen nur so herein ins Leben. Ab einem bestimmten Alter wird das deutlich weniger. In den Corona-Jahren lag allenfalls mal eine Karte mit der Info "Wir haben uns im kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben" im Briefkasten. Pompöse Feiern sind fast zur Rarität geworden.

Frühstück im Zuckerschloss

Wer Hochzeiten liebt, hat auf der Wiesn täglich die Gelegenheit, eine solche mitzufeiern. Und zwar im Traum-Ambiente. Das Café Kaiserschmarrn sieht nämlich aus wie ein Zuckerschloss. Seit 2007 betreibt die Bäckerei Rischart ihr süßes Zelt auf der Wiesn. Im Mittelpunkt steht natürlich der Kaiserschmarrn. Den gibt's in verschiedenen Varianten. In diesem Jahr neu auf der Karte: der Germi mit Mohn und Zwetschgenröster (18,30 Euro).

Bier wird im Kaiserschmarrn nicht ausgeschenkt, aber dafür Spritz (ab 13,80 Euro) – und der ist sehr beliebt bei den Münchnern, die hier regelmäßig vorbeischauen. Viele starten ihren Wiesntag auch mit einem Frühstück dort.

Torte mit Wunderkerzen: Wer Glück hat, bekommt ein Gratisstück

Aber das tägliche Highlight im Café Kaiserschmarrn hat mit dem Ursprung des Oktoberfests zu tun. Der Hochzeit von Therese und Ludwig I im Jahr 1810. Die wird hier jeden Tag um 14 Uhr mit allem, was dazugehört, nochmal nachgefeiert.

Entweder der Chef Magnus Müller-Rischart oder sein Vater Gerhard erzählen den Gästen dann noch einmal kurz die Geschichte von der Hochzeit, dem Pferderennen und dem anschließenden Fest, und dann wird auch schon die Hochzeitstorte feierlich mit Wunderkerzen hereingefahren. Selbstverständlich eine Prinzregententorte mit jeweils sieben Schichten Schoko-Buttercreme und Biskuit. Wer in der Nähe sitzt, ergattert eins der ersten Stücke gratis. Ansonsten kostet das Stück Torte 8 Euro.

Stammgast Maria Bierl (2.v.l.) wartet auf das erste Stück Torte von Magnus Müller-Rischart. © abz

Maria Bierl hat eines der Gratis-Stücke bekommen und setzt sich wieder an ihren Platz. Während die Band Udo Jürgens' "Aber bitte mit Sahne" spielt, erzählt sie der AZ, dass sie jedes Jahr mehrmals ins Café Kaiserschmarrn kommt. Sie genießt die Atmosphäre sehr: "Man bekommt immer einen Platz und die Musik hier ist einfach toll!"

Maria Bierl feiert die Hochzeit immer wieder mit. © abz

Auch die AZ hat sich ein Stück gesichert. Und den Kaffee (7,90 Euro) dazu gab's tatsächlich mit Sahne.