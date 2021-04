"Notbremse" in München gelockert: Tierpark Hellabrunn darf wieder öffnen

Ab Mittwoch (7. April) werden die Corona-Maßnahmen in München wieder gelockert. Damit darf auch der Tierpark Hellabrunn wieder öffnen, nachdem er zuvor für wenige Tage komplett schließen musste.

München - Am 8. März konnte der Tierpark Hellabrunn nach monatelanger Pause wieder öffnen, am Ostersonntag musste der Zoo dann wieder schließen! Grund dafür war die "Notbremse", die am 4. April in München in Kraft getreten ist.

Doch weil die Inzidenz zwischen Karsamstag und Ostermontag jeweils unter dem Grenzwert von 100 lag, gibt es ab Mittwoch wieder Lockerungen! Die "Notbremse" greift dann nicht mehr, unter anderem auch der Tierpark Hellabrunn darf dann wieder öffnen.

Tierpark Hellabrunn öffnet wieder: Das müssen Ticket-Besitzer jetzt wissen

Jedoch ist ein Besuch auch weiterhin nur mit einer vorherigen Ticketbuchung über "München Ticket" möglich – wie der Tierpark mitteilt, ist der Vorverkauf mittlerweile auch wieder freigeschaltet. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber bei privater Planänderung durch den Käufer bei "München Ticket" zurückgegeben werden. Derzeit gültige Jahreskarten werden bei Wiederöffnung um die Zeit der vorhergehenden Schließung automatisch verlängert.