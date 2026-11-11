Nirgends in Deutschland so teuer: Münchner Glühwein für bis zu 18 Euro

Nirgendwo in Deutschland ist der Glühwein teurer als auf den Weihnachtsmärkten in München. Vor allem ein Preis fällt total aus dem Rahmen – dafür wird aber auch Luxus pur geboten.

Glühwein gehört zur Weihnachtszeit - doch in München ist er besonders teuer.

Die Weihnachtszeit kommt unaufhaltsam näher. Seit Ende August gibt es schon Lebkuchen im Supermarkt und die Halloween-Deko musste mittlerweile den Weihnachtsartikeln Platz machen. Vereinzelt sind auch schon "Last Christmas", "All I want for Christmas is you" und andere Weihnachtssongs zu hören undin München haben bereits die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet.

Doch wer sich dort heuer die ein oder andere Tasse Glühwein genehmigen möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen. Zwischen fünf und sieben Euro sind in diesem Jahr für das würzig-aromatische Heißgetränk fällig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Preisvergleich des Gutscheinanbieters COUPONS.DE, der dafür den Tassenpreis in 59 deutschen Städten ermittelt hat.

München ist bundesweiter Spitzenreiter: Bis zu sieben Euro für die Tasse Glühwein

Es dürfte wirklich nicht verwundern, dass der Glühwein nirgends teurer ist als in der bayerischen Landeshauptstadt. Wer seinen Glühwein auf dem Münchner Christkindlmarkt genießen möchte, muss bei einigen der befragten Anbietern in diesem Jahr satte sieben Euro für eine Tasse hinblättern. Das sind satte 2,40 Euro mehr als der durchschnittliche Preis für eine Tasse des beschwipsten Heißgetränks. Dieser liegt bundesweit bei 4,60 Euro, in München bei stolzen 6,50 Euro.

Glühweinpreise in Deutschlands Metropolen (Bundesschnitt: 4,60 Euro)

Rang Stadt Durchschnittlicher Glühweinpreis in Euro 1 München 6,50 2 Köln 5,08 3 Hamburg 5 4 Düsseldorf 5 5 Frankfurt am Main 5 6 Berlin 4,62 7 Leipzig 4,50 8 Stuttgart 4,25 9 Dortmund 4 10 Essen 4

Wie schon beim Maßpreis auf der Wiesn, kennt auch der Glühweinpreis nur eine Richtung – nach oben. Im Vergleich zu 2023 müssen Weihnachtsmarktfans heute rund 17 Prozent mehr für ihren Glühwein einplanen.

Wer nun der Meinung ist, er könnte ein bisschen Geld sparen, wenn er auf alkoholfreie Getränke zurückgreift, könnte unter Umständen enttäuscht sein. Zwar liegen die Preise für Punsch (der ab diesem Jahr, aufgrund einer Neuregelung im EU-Recht, jetzt auch als alkoholfreier Glühwein beworben werden darf) und einer Tasse heißer Schokolade noch unter dem Glühweinpreis, sehr groß ist die Differenz mit durchschnittlich 3,83 Euro für den Punsch bzw. 4 Euro für den Kakao nicht mehr. An manchen Verkaufsständen verlangen die Betreiber für Kinderpunsch identische Preise, vereinzelt ist die heiße Schokolade sogar teurer als der Glühwein.

Luxus pur: Glühwein mit hochwertigem Champagner für 18 Euro

München wäre übrigens nicht München, wenn hier nicht auch die stolze Sieben-Euro-Marke noch um einiges gesteigert werden würde. Für den teuersten Glühwein in ganz München – und möglicherweise in ganz Deutschland – sind sage und schreibe 18 Euro fällig.

Für diesen stolzen Preis wird im Sofitel Munich Bayerpost in der Bayerstraße allerdings keine profane Tetrapak-Plörre kredenzt, sondern ein Luxusgetränk – quasi der Rolls-Royce unter den Glühweinen.

Seit dem 1. November wird auf dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auf der ISArBAR-Terrasse eine ganz besondere Kreation angeboten: der Champagner-Glühwein. Dieser besteht aus einem Drittel hochwertigen Perrier-Jouet-Champagner und zu zwei Dritteln aus einem hochwertigen weißen Glühwein, der vom eigenen Team mit feinen Aromen verfeinert werde, wie eine Hotel-Sprecherin der AZ im vergangenen Jahr verriet.

Das genaue Rezept bleibt allerdings unter Verschluss: "Das bleibt ein Geheimnis unseres Bar-Managers, aber die Gäste können sich auf ein tolles Geschmackserlebnis freuen."

Im Vergleich zu anderen Glühweinen schmeckt der Champagner-Glühwein etwas leichter, eleganter und etwas weniger süß. Er besitzt dafür aber die für den Champagner so typische feine Perlage und auch Zitrusnoten.

Champagner wird erst kurz vor Schluss dazugegeben

Aber verträgt sich Champagner eigentlich mit Hitze? Kurz gesagt: Nein. Aus diesem Grund wird die edle Zutat auch erst kurz vor dem Servieren aufgegossen – "à la minute", wie es das Haus verrät.

Seit 2019 bietet das Sofitel Munich Bayerpost den Luxus-Glühwein bereits an, der sich seitdem großer Beliebtheit erfreut. "In jedem Jahr sind unsere Gäste immer sehr begeistert, und meist bleibt es nicht bei nur einem Glas."

Wer selbst einmal den Champagner-Glühwein probieren möchte, muss dafür kein Gast des Hotels sein. Der hoteleigene Weihnachtsmarkt steht bis zum 5. Januar 2027 täglich von 16 bis 20 Uhr jedem offen, der "in den Genuss von etwas Besonderem kommen möchte."

In den 18 Euro für den Champagner-Glühwein ist auch ein edler Steinkrug enthalten. © Sofitel Munich Bayerpost

Für den stolzen Preis von 18 Euro kommt man dann nicht nur in den Genuss eines ganz besonderen Glühweins, darin ist auch ein spezieller Steinkrug enthalten, den das Hotel jedes Jahr neu designen lässt.

Methodik: Für den Glühweinindex befragte das Team von COUPONS.DE lokale Citymarketing-Abteilungen, die Tourismusverbände der Städte, Weihnachtsmarktveranstalter oder Standbetreiber am Telefon sowie per Mail. COUPONS.DE ermittelte so die Verkaufspreise für eine Tasse herkömmlichen, roten Glühwein, Kinderpunsch und Kakao – exklusive Pfand – auf Adventsmärkten in zahlreichen deutschen Städten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Preisangaben stellte COUPONS.DE nach bestem Wissen und Gewissen zusammen. Dennoch erheben die Informationen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.