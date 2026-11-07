Riesenrad, Eisstock und Glühwein: Münchens erster Weihnachtsmarkt öffnet

München startet in die Weihnachtsmarktsaison. In der Motorworld Winterworld in Freimann gibt es ab diesem Samstag Glühwein, ein Riesenrad, Eisstockbahnen und Münchens größte Weihnachtspyramide. Dazu kommen Live-Musik, ein sprechender Elch und neue kulinarische Angebote.

Gisele Abramoff singt nach Auftritten im Ausland auch auf dem Weihnachtsmarkt in der Motorworld.

Kaum ist Halloween vorbei, schon ist Weihnachten nicht mehr weit. Knapp sieben Wochen sind es noch bis Heiligabend. An diesem Wochenende startet München in die Vorweihnachtssaison: In der Motorworld Winterworld in Freimann öffnet der erste Weihnachtsmarkt.

Riesenrad, Eisstockbahnen und ein sprechender Elch

Ab diesem Samstag findet man hier Klassiker wie Glühwein und Bratwurst, außerdem vier Eisstockbahnen, ein Riesenrad und Münchens größte Weihnachtspyramide. Ein nostalgisches Kinderkarussell, eine Kindereisenbahn, eine Weihnachtswerkstatt, der größte sprechende Elch der Welt und tägliche Besuche vom Weihnachtsmann sind etwas für die ganz jungen Besucher.

Der Raclette-Standl ist heuer neu auf dem Winterworld-Weinachtsmarkt. © Daniel von Loeper

Außerdem tritt die Sängerin Gisele Abramoff auf. Beim AZ-Vorab-Besuch posiert die gebürtige Brasilianerin auf dem Schlitten und schmettert stimmungsvoll All I Want for Christmas Is You von der Glühweinpyramide. Auf der Wiesn ist sie auch schon aufgetreten, dort hat sie dieses Jahr im Hacker-Festzelt auf der Bühne gestanden.

Von der Wiesn in Namibia nach Freimann

Danach ging es für sie zum Oktoberfest nach Brasilien, Angola und schließlich Namibia. „Einen Tag singe ich ein Prosit bei 33 Grad in Namibia und am nächsten Tag ein Weihnachtslied in Freimann“, erzählt sie. Das nächste Mal zu hören ist sie am Sonntagabend ab 19 Uhr direkt neben der Glühweinpyramide.

Auch kulinarisch wird es auf dem Weihnachtsmarkt nicht fad, heuer ist ein ganz neues Standl dabei: der Schweizer Raclettestand. „Ich mach Raclette, weil ich es selber gern esse – und was man gerne isst, das kann man auch“, sagt Standlchefin Kerstin.

Raclette und Crêpes für den Weihnachtsmarktbesuch

Auch die Gäste, die Süßes mögen, werden auf dem Markt fündig: Crêpes mit Nutella für 7 Euro das Stück gibt es am Stand von Salima Kollmann. Die Junior-Chefin ist schon seit früher Kindheit dabei, zuerst half sie den Eltern, heute ist sie Geschäftspartnerin.

Salima Kollmann verkauft Crêpes mit Nutella für 7 Euro. © Daniel von Loeper

Der Weihnachtsmarkt ist bis 20. Dezember geöffnet: Samstag 11–23 Uhr, Sonntag 11–22 Uhr. Dienstag bis Donnerstag 15–22 Uhr, Freitag 15–23 Uhr. Montag ist Ruhetag.