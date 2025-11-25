Der teuerste Glühwein Deutschlands? Münchner Hotel serviert ihn für 18 Euro

Am Sofitel Munich Bayerpost gibt es einen einzigartigen Glühwein zu einem exklusiven Preis. Warum die Hotel-Sprecherin das Heißgetränk wärmstens empfiehlt.

Den Luxus-Glühwein gibt es in der Nähe des Hauptbahnhofs München vor dem Hotel Sofitel.

Fünf-Sterne-Glühwein vor dem Fünf-Sterne-Hotel: An der Hütte am Sofitel Munich Bayerpost kann man für 18 Euro einen absoluten Luxus-Glühwein genießen.

Hotel-Sprecherin: "Unsere Intention ist nicht, den teuersten Glühwein zu haben"

"Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Glühwein, sondern um einen Champagner-Glühwein", teilt Hotel-Sprecherin Eva Schömann auf AZ-Anfrage mit. Ob es der teuerste Glühwein der deutschen Weihnachtsmarktsaison sei, vermochte sie nicht zu sagen: "Aber unsere Intention ist nicht und war auch nie, den teuersten Glühwein zu haben, sondern ein Produkt mit einem einzigartigen Geschmack zu bieten."

Das genaue Rezept soll ein Geheimnis des Bar-Managers bleiben. © Sofitel Munich Bayerpost

Die Verantwortlichen des Hotels mit seinem historischen Gebäude und seinem modernen Innenleben in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs rechtfertigen den stolzen Preis von 18 Euro damit, dass der Champagner-Glühwein "aus sehr hochwertigen Zutaten" bestehe. So könne das Getränk dem Vergleich mit einem normalen Glas Champagner im Restaurant standhalten, verspricht Eva Schömann.

Was den Champagner-Glühwein am Sofitel Munich Bayerpost besonders macht

Der Champagner-Glühwein besteht demnach aus einem Drittel hochwertigen Perrier-Jouet-Champagner und zu zwei Dritteln aus einem hochwertigen weißen Glühwein, der vom eigenen Team mit feinen Aromen verfeinert werde.

Die Hotel-Sprecherin kann das Heißgetränk denn auch nur wärmstens empfehlen: "Wir haben den Glühwein bereits seit 2019 an unserer Weihnachtshütte auf der Bar-Terrasse in Angebot. Er schmeckt im Vergleich zu anderen Glühweinen wohl etwas leichter, eleganter und etwas weniger süß. Hat dafür aber die für den Champagner so typische feine Perlage und auch Zitrusnoten."

"In jedem Jahr sind unsere Gäste immer sehr begeistert"

Das genaue Rezept mit Blick auf die Gewürze wollte die Sprecherin nicht verraten: "Das bleibt ein Geheimnis unseres Bar-Managers, aber die Gäste können sich auf ein tolles Geschmackserlebnis freuen."

Die Hütte ist täglich ab 16.30 bis 20 Uhr geöffnet, sowohl für Hotelgäste als auch für Münchner Laufkundschaft. © Sofitel Munich Bayerpost

Der Luxus-Glühwein erfreue sich großer Beliebtheit: "In jedem Jahr sind unsere Gäste immer sehr begeistert, und meist bleibt es nicht bei nur einem Glas." Die Weihnachtshütte sei selbstverständlich nicht nur für Hotelgäste geöffnet, sondern "besonders natürlich für alle Münchner, die in den Genuss von etwas Besonderem kommen wollen".