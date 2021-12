Newsblog zum Corona-Protest in München: Demo-Veranstalter ziehen vor Gericht

Am Mittwoch wollen wieder Tausende Corona-Leugner, -Skeptiker, Impfgegner, Querdenker und weitere Kritiker der Corona-Maßnahmen durch München ziehen. Alle aktuellen Entwicklungen im AZ-Newsblog.

München - Auch am Mittwoch wollen Gegner der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen wieder in der Münchner Innenstadt demonstrieren. Alle aktuellen Entwicklungen zum geplanten Protest gibt es hier im AZ-Newsblog.

+++ Demo-Veranstalter ziehen vor Gericht +++

Die Demo-Organisatoren wollen die von der Stadt verhängten Einschränkungen nicht hinnehmen. Bereits am Dienstagabend sei ein entsprechender Eilantrag eingegangen, teilte das Verwaltungsgericht München am Mittwoch mit. Eine Entscheidung wurde für den Nachmittag angekündigt.

In dem Eilantrag geht es nach Auskunft des Gerichts unter anderem um das Verbot des mit 5.000 Personen angemeldeten Demonstrationszuges und die Verlegung der Kundgebung vom Univiertel auf die Theresienwiese. Auch die Beschränkung auf 2.000 Teilnehmer wird von den Veranstaltern kritisiert.

Die Stadt München hatte die Einschränkungen am Dienstag bekanntgemacht. Es sei in jüngerer Vergangenheit nicht gelungen, solche Demonstrationszüge mit hoher Personenzahl im Griff zu behalten und Auflagen wie das Abstandsgebot oder die Maskenpflicht umzusetzen, so die Begründung.

+++ München untersagt "Coronaspaziergänge" +++

Mittels Allgemeinverfügung hat die Stadt den angemeldeten Demozug durchs Univiertel und alle alternativen "Coronaspaziergänge" am Mittwoch verboten. Lediglich eine Demo auf der Theresienwiese mit maximal 2.000 Teilnehmern unter Beachtung der Abstände und der Maskenpflicht ist erlaubt.

Das wollen die Organisatoren aber nicht akzeptieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Offener Brief: "München steht auf" droht der Stadt +++

Wie bereits in der vergangenen Woche erlaubt das Kreisverwaltungsreferat (KVR) auch diesmal nicht den geplanten Corona-Protest. Die Veranstalter möchten einen Demozug abhalten, der vor der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) startet.

Das Gegenangebot der Stadt, eine stationäre Versammlung an der Theresienwiese mit weniger Teilnehmern, lehnen die Initiatoren von "München steht auf" ab. Das geht aus einem entsprechenden Offenen Brief hervor. Darin heißt es unter anderem, dass eine stationäre Versammlung "nicht den eigentlichen Versammlungszweck erfüllen" würde.

Gleichzeitig scheinen die Veranstalter der Stadt zu drohen: man könne "nicht ordnend auf die Massen von Menschen einwirken, wenn es keine reguläre Versammlung" gebe, heißt es im Schreiben. "Wenn wir die Versammlung absagen müssen, werden sich die Menschen auch ohne Organisation dennoch versammeln."

In diesem Fall werde es jedoch keinen Versammlungsleiter oder Ansprechpartner geben. "Es wird dann eine Masse von Menschen sein, die unkontrolliert demonstriert", schreiben die Veranstalter.

+++ Polizei rüstet auf: Robusteres Vorgehen angekündigt +++

Die Münchner Polizei bereitet sich auf den geplanten Corona-Protest am Mittwochabend vor und rüstet laut eigener Aussage auf. Außerdem wurde ein robusteres Vorgehen - falls nötig - angekündigt. Bei der vergangenen Demo am Mittwoch wurden unter anderem mehrmals Polizeiketten durchbrochen, die Beamten griffen daraufhin auch zum Pfefferspray.

+++ Polizeibilanz der Versammlung von Montagabend +++

Auch am vergangenen Montagabend kam es zwischen Corona-Skeptikern und der Polizei zu Auseinandersetzungen in der Innenstadt. Erneut wurde die Versammlung zuvor nicht angekündigt. Die Einsatzbilanz der Polizei.

Corona-Leugner und die Polizei sind auch am Montag in München aneinandergeraten. © imago/Thomas Vonier

Erschreckend: Wie die Polizei nun mitteilt, wurde am 21. Dezember ein Mann festgenommen, der der "Querdenken"-Szene angehören und über Chatgruppen zu Brandstiftungen aufgerufen haben soll. Mehr zum Fall lesen Sie hier.

+++ Vergangener Protest: Grüne fordern Aufklärung +++

Nicht nur die Grünen im Bayerischen Landtag, auch die Stadtratsfraktion, fordert nun eine Aufklärung der Corona-Leugner-Demo am vergangenen Mittwoch. Die Polizei soll unter anderem Stellung zu ihrem Einsatzkonzept beziehen.