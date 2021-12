Aufruf zu Brandstiftungen: Polizei nimmt Querdenker fest

In einer Chatgruppe hatte der Mann öffentlich zu Straftaten aufgerufen. Kurz vor Weihnachten klingelte die Polizei an seiner Tür.

Am 21. Dezember rückte die Polizei an und durchsuchte die Wohnung des 30-Jährigen (Symbolbild).

München - Gepostet hatte der 30-Jährige in einer Chat-Gruppe eines Messenger-Dienstes, die der Querdenker und Corona-Leugner-Szene zuzuordnen ist. Dort schrieb er am 14. Dezember, man solle Behördengebäude anzünden.

Die Kripo ermittelte und konnte den 30-Jährigen mit Wohnsitz in München als Urheber der Nachrichten identifizieren. Über die Staatsanwaltschaft München I wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 30-Jährigen beantragt, der von Einsatzkräften des Kriminalfachdezernats 4 (Staatsschutz) am Dienstag, 21.12.2021, in den Morgenstunden vollstreckt wurde.

Hausdurchsuchung bei Querdenker

Bei der Durchsuchung wurden Mobiltelefone und ein Laptop aufgefunden und sichergestellt. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten angezeigt und nach der Anzeigenerstattung und polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutz) führt die weiteren Ermittlungen.