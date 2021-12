München untersagt "Coronaspaziergänge" - Polizei kündigt robusteres Vorgehen an

Am Mittwoch wollen Tausende Menschen in München wieder gegen die geltenden Corona-Auflagen protestieren. Die Polizei rüstet auf und kündigt - wenn nötig - ein robusteres Vorgehen an. Die Stadt hat derweil alle stationären oder sich fortbewegende Demos verboten.

28. Dezember 2021 - 16:05 Uhr | AZ/dpa

Die Polizei versuchte den Zug mit Straßensperren zu stoppen. © rah