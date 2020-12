Neuer S-Bahn-Pakt: Der Takt soll dichter werden

20-Minuten-Takt auch auf den Außenästen und mehr Zugkapazitäten. Die S-Bahn soll sich der wachsenden Stadt und Region anpassen.

Die ersten Maßnahmen treten gleich zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember in Kraft. (Archivbild)

München - Dichterer Takt, mehr Zuverlässigkeit und sogar Wlan - was das Bayerische Verkehrsministerium am Mittwoch angekündigt hat, dürfte Pendlern gefallen.

Über 840.000 Fahrgäste nutzen an einem durchschnittlichen Werktag die Münchner S-Bahn, so Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU), jetzt schaffe man Verbesserungen, "die wir in der Metropolregion zwingend brauchen". Und: "Wir holen zunächst das aus dem System heraus, was mit der heutigen Infrastruktur noch möglich ist."

Nach Inbetriebnahme der Zweiten S-Bahn-Stammstrecke wird das Angebot dann noch einmal deutlich ausgebaut. Festgelegt ist all das im "1. Münchner S-Bahn-Vertrag" mit der DB Regio, die alter und neuer Betreiber der S-Bahn München ist.

Durchgehender 20-Minuten-Takt auf den Außenästen

Die ersten Maßnahmen treten gleich zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember in Kraft. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag des Freistaates den Regional- und S-Bahn-Verkehr plant, schließt Lücken am Morgen.

Montag bis Freitag gibt es so einen durchgehenden 20-Minuten-Takt auf den Außenästen ab Betriebsbeginn bis zum Ende der morgendlichen Hauptverkehrszeit. Außerdem werden über den Tag verteilt auf allen Linien die Kapazitäten ausgebaut.

An einigen Stationen wird der Service verbessert

Zudem setzt die BEG auf Anreize und Sanktionen für mehr Pünktlichkeit. Schon heute würde das Bestellerentgeld gekürzt, falls Pünktlichkeitsziele nicht erreicht werden, erklärt Thomas Pechtl, Sprecher der BEG-Geschäftsführung.

Der bisherige Schwellenwert von sechs Minuten wird nun auf drei Minuten herabgesetzt. Sanktionen drohen der S-Bahn auch bei eigenverschuldeten Zugausfällen.

An den Stationen Flughafen, Hauptbahnhof, Marienplatz und Laim wird der Service verbessert. Mitarbeiter helfen beim Ein-und Ausstieg, Fahrkartenkauf oder mit Auskünften. Und: Bei Verspätungen gibt es Kundengarantien. Die Einführung muss ab 2022 erfolgen, dann haben zunächst Abo-und Zeitkarten-Kunden ab einer Verspätung von 30 Minuten Anspruch auf Erstattung. Schritt für Schritt werden außerdem bis 2023 alle Züge des Typs ET 423 mit kostenfreiem Wlan ausgerüstet.