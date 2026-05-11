Neuer OB Krause wieder fit: Koalitionsvertrag in München unterzeichnet

Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Oberbürgermeister Dominik Krause haben die Münchner Grünen den Koalitionsvertrag der neuen "Mango"-Koalition einstimmig gebilligt. Am Montag gibt's den feierlichen Wechsel im Rathaus.

Gruppenbild mit dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause (vorne Mitte): Die Mango-Koalition bei der Unterzeichnung des Vertrages.

Den neuen Koalitionsvertrag hat er am Vormittag bereits unterschrieben, und nach seinem Amtsantritt am 1. Mai wird es für den neuen Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) noch einmal festlich. In der Eröffnungssitzung des Stadtrates im Neuen Rathaus wird Altoberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seinem 35-jährigen Nachfolger am Montag (11. Mai) die goldene Amtskette überreichen. Danach wird Krause die neu gewählten Stadträtinnen und Stadträte vereidigen und seine Eröffnungsansprache halten.

Neuer OB Krause: "Es hat mich am Wochenende zerbröselt"

Eigentlich hatten Grüne, SPD, FDP und Freie Wähler schon am Sonntag den Koalitionsvertrag unterschreiben wollen. Doch dann erkrankte OB Dominik Krause (Grüne) und die Pressekonferenz wurde auf den heutigen Montagvormittag verlegt.

"Es hat mich am Wochenende zerbröselt", sagt Krause. "Aber besser jetzt nach getaner Arbeit als vorher", sagte Krause. Die Parteien verhandelten den Koalitionsvertrag am Donnerstag bis tief in die Nacht. Erst um zwei, drei Uhr nachts seien die Gespräche beendet worden, sagte Krause.

Neuer OB Krause: Amtsübergabe im Rathaus und konstituierende Sitzung des Stadtrats

Das erste Kapitel des Vertrages widmet sich der Finanzpolitik. Denn das Münchner Rathaus muss sparen. Eine halbe Milliarde will die neue Koalition im laufenden Verwaltungshaushalt einsparen. OB Krause erachtet das als notwendig, um neue Investitionen tätigen zu können.

Die Grünen stimmen im Saal der Katholischen Akademie am Samstagabend (9. Mai) einstimmig für den Koalitionsvertrag. © Grüne

Mona Fuchs, die am Nachmittag zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt werden soll, sagte: "Diese Stadt gehört dringend saniert." Sie meint damit sowohl den städtischen Haushalt als auch die Infrastruktur: "Das in Einklang zu bringen, wird eine große Herausforderung."

Am Nachmittag tritt der Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Auch Sachthemen wie das Münchner Oktoberfest stehen dann auf der Tagesordnung.

Mona Fuchs: "Wir verstehen den Stadtrat als Kollegialorgan"

Der Arbeitsstress der letzten Wochen hatte bei Dominik Krause wohl Tribut gefordert: Bei der Abstimmung der Grünen über den Koalitionsvertrag am Samstagabend musste der neue grüne Oberbürgermeister einen Infekt auskurieren und fehlte.

Aber nach einer Stunde Debatte im Schwabinger Saal der Katholischen Akademie gab es – auch ohne eine Ansprache Krauses – ein einstimmiges Ergebnis: Die 239 Stimmberechtigten votierten allesamt für das Papier, das die fünf Bündnispartner der neuen "Mango"-Koalition aus Grünen, SPD, FDP, Freien Wählern und Rosa Liste ausgehandelt haben und das nun die Münchner Rathaus-Politik der nächsten Legislatur bestimmen soll.

"Das war ein wahnsinnig schöner Moment, ich freue mich riesig", sagte Münchens Grünen-Parteichefin Svenja Jarchow-Pongratz zur AZ. "Im Koalitionsvertrag steckt viel Grün" – auch wenn man sich natürlich gewünscht hätte, weniger sparen zu müssen und etwa schneller mit U-Bahnausbau-Projekten starten zu können. Insgesamt seien aber alle Parteien zu Kompromissen bereit gewesen.

Mona Fuchs, die am Montag als Zweite Bürgermeisterin vereidigt werden soll, versteht die 100-Prozent-Zustimmung ihrer Partei als starkes Signal, München "in schwierigen Zeiten verlässlich zu regieren. Wir verstehen Stadtrat und Stadtspitze als Kollegialorgan", sagt sie. "Die Herausforderungen unserer Zeit verlangen es, Parteifarben und Partikularinteressen hinten anzustellen."