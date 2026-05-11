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Amtsantritt von Dominik Krause: So überraschte Sebastian Müller seinen Verlobten

Es ist ein weiterer emotionaler Moment an diesem für Oberbürgermeister Dominik Krause so wichtigen Tag. Für seine Amtsübergabe wartet sein Lebensgefährte Sebastian Müller mit einer besonderen Idee auf.
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Festliche Eröffnungssitzung des Münchner Stadtrats: Oberbürgermeister Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller (rechts).
Festliche Eröffnungssitzung des Münchner Stadtrats: Oberbürgermeister Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller (rechts). © imago images/Stefan M. Prager

Auch bei der feierlichen Amtsübergabe im Rathaus war er wieder an der Seite des neuen Münchner Oberbürgermeisters: Und Sebastian Müller hatte für Dominik Krause eine besondere Überraschung parat.  

Für seinen Verlobten Dominik Krause: Sebastian Müller wünscht sich "Mr. Brightside"

Er wünschte sich für seinen Lebensgefährten den Song "Mr. Brightside" von der Band "The Killers", die Münchner Philharmoniker intonierten dann das 2003 als Single und ein Jahr später auf dem Debütalbum "Hot Fuss" erschienene Stück.

Es war ein weiterer emotionaler Augenblick an diesem für Krause so wichtigen Tag. Ins Deutsche übersetzt bedeutet "Mr. Brightside" so viel wie "Herr Optimistisch". Ein Hinweis darauf, wie Müller den Mann an seiner Seite wahrnimmt? Ein Hinweis darauf, wie positiv die Stimmung in der neuen "Mango-Koalition" gerade ist? Vielleicht ja auch von beidem ein bisschen.

Krause und Müller sind seit 20 Jahren ein Paar

Müller und Krause lernten sich 2007 bei einem Tanzkurs kennen. "Es war das erste Mal, dass ich Interesse an einem Mann hatte", sagte Krause über das Kennenlernen zur AZ. Und: "Es hat gebraucht, zu verstehen, was das für ein Gefühl ist."

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Krauses Verlobter ist Arzt. Die beiden sind schon seit fast 20 Jahren ein Paar und wohnen in Obergiesing.

 

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