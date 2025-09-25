Münchens Bürgermeister Dominik Krause privat: Was ist über seinen Partner bekannt?
Verheiratet ist Dominik Krause noch nicht. Aber das soll sich ändern. 2024 hat er seine Verlobung in der Abendzeitung öffentlich gemacht. Krause heiratet seinen Jugendfreund Sebastian Müller, der auch immer wieder auf öffentlichen Terminen mit dem Bürgermeister auftritt.
Es war das erste Mal, dass ich Interesse an einem Mann hatte
So haben sich Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller kennengelernt
Krause ist 35, Sebastian Müller 33. Kennengelernt haben sie sich als Jugendliche 2007 in einem Tanzkurs. "Es war das erste Mal, dass ich Interesse an einem Mann hatte", sagt Krause. "Es hat gebraucht, zu verstehen, was das für ein Gefühl ist."
Den Hochzeitsantrag hat Sebastian Müller Krause im Frühjahr 2024 gemacht, im Urlaub, an einem warmen sommerlichen Abend vor der Kathedrale in Granada spielte ein Orchester. Was es Krause bedeutet, wenn sie bald Mann und Mann sind? "Natürlich hat das auch mit Romantik zu tun", hat er 2024 gesagt. "Aber es ist auch schön, wenn es etwas Offizielles hat – und das gibt natürlich auch Sicherheit."
Was über das Privatleben von Dominik Krause bekannt ist
Krause ist in Obermenzing aufgewachsen, doch die beiden leben schon seit mehr als zehn Jahren zusammen in Giesing. "Wir sind auf der Wohnungssuche eher zufällig hier gelandet", hat Sebastian Müller mal der AZ gesagt. "Aber ich bin super gern ein Giesinger, würde nirgends anders mehr wohnen wollen."
Als sie Jugendliche waren, sei "schwul" auch an Münchner Gymnasien noch ein Schimpfwort gewesen, sagt Krause. Versteckt habe er sich nicht, aber er sei auch nicht proaktiv mit seiner Homosexualität umgegangen. Zu seinem Abiball nahm er Müller mit. "Aber auch da sind wir nicht als Partner aufgetreten."
Ihr größtes gemeinsames Hobby ist immer dasselbe geblieben. "Am liebsten gehen wir immer noch zusammen tanzen", sagt Krause.
Steckbrief: Münchens Zweiter Bürgermeister Dominik KrauseDominik Krause ist seit Oktober 2023 Zweiter Bürgermeister von München und Mitglied der Grünen.
- Alter: Jahrgang 1990 (35 Jahre)
- Wohn- und Geburtsort: München
- Physik-Studium an der TU München (2010 bis 2020), Abschluss M.Sc. Physics (Applied and Engineering Physics)
- Politikwissenschaftler, seit 2014 Stadtrat, seit 2023 Zweiter Bürgermeister
- Aufsichtsratvorsitzender u. a. der Deutsches Theater Betriebs-GmbH und Gasteig München GmbH
