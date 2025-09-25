Mit Dominik Krause hat München erstmals einen homosexuellen Bürgermeister. Doch was ist über das Privatleben des Grünen bekannt? Die AZ erklärt, in welchem Viertel er lebt und wer sein Verlobter ist.

Verheiratet ist Dominik Krause noch nicht. Aber das soll sich ändern. 2024 hat er seine Verlobung in der Abendzeitung öffentlich gemacht. Krause heiratet seinen Jugendfreund Sebastian Müller, der auch immer wieder auf öffentlichen Terminen mit dem Bürgermeister auftritt.

Es war das erste Mal, dass ich Interesse an einem Mann hatte Münchens Bürgermeister Dominik Krause

So haben sich Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller kennengelernt

Krause ist 35, Sebastian Müller 33. Kennengelernt haben sie sich als Jugendliche 2007 in einem Tanzkurs. "Es war das erste Mal, dass ich Interesse an einem Mann hatte", sagt Krause. "Es hat gebraucht, zu verstehen, was das für ein Gefühl ist."

Den Hochzeitsantrag hat Sebastian Müller Krause im Frühjahr 2024 gemacht, im Urlaub, an einem warmen sommerlichen Abend vor der Kathedrale in Granada spielte ein Orchester. Was es Krause bedeutet, wenn sie bald Mann und Mann sind? "Natürlich hat das auch mit Romantik zu tun", hat er 2024 gesagt. "Aber es ist auch schön, wenn es etwas Offizielles hat – und das gibt natürlich auch Sicherheit."

Was über das Privatleben von Dominik Krause bekannt ist

Krause ist in Obermenzing aufgewachsen, doch die beiden leben schon seit mehr als zehn Jahren zusammen in Giesing. "Wir sind auf der Wohnungssuche eher zufällig hier gelandet", hat Sebastian Müller mal der AZ gesagt. "Aber ich bin super gern ein Giesinger, würde nirgends anders mehr wohnen wollen."

Von links: Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause zusammen mit Claudia Roth und seinem Verlobten Sebastian Müller beim Christopher Street Day in München. © IMAGO/STL Studio Liebhart (www.imago-images.de)

Als sie Jugendliche waren, sei "schwul" auch an Münchner Gymnasien noch ein Schimpfwort gewesen, sagt Krause. Versteckt habe er sich nicht, aber er sei auch nicht proaktiv mit seiner Homosexualität umgegangen. Zu seinem Abiball nahm er Müller mit. "Aber auch da sind wir nicht als Partner aufgetreten."

Ihr größtes gemeinsames Hobby ist immer dasselbe geblieben. "Am liebsten gehen wir immer noch zusammen tanzen", sagt Krause.