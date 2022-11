Neue IT-Referentin Laura Sophie Dornheim: "Es geht um den Faktor Mensch"

In der AZ spricht die neue IT-Referentin Laura Sophie Dornheim darüber, wie sie als Chefin ein Vorbild sein will, warum WLAN an Schulen kein Hexenwerk ist und schlechte IT im schlimmsten Fall die Stadt zum Stinken bringt.

München - AZ-Interview mit Laura Sophie Dornheim: Die 38-Jährige ist Wirtschaftsinformatikerin und promovierte in Gender Studies. Seit diesem Jahr leitet die Grüne das IT-Referat.

AZ: Frau Dornheim, Ihre Job-Bezeichnung bei der Stadt ist CDO Chief Digital Officer. Wie erklären Sie Ihrer Oma, was Sie genau machen?

LAURA SOPHIE DORNHEIM: Mein sechsjähriger Sohn sagt immer: Meine Mama ist Chefin vom Internet in München. Das stimmt nur halb. Als IT-Referentin bin ich dafür zuständig, Stadtratsbeschlüsse umzusetzen. Als CDO habe ich auch eine beratende Funktion, mit der ich proaktiv Impulse setzen kann.

Münchens IT-Referentin: "Fand die Aussagen meines Vorgängers unschön"

Ihr Vorgänger hat bei seinem Abschied gesagt: Die IT-Politik der Grünen sei einseitig, ideologisch, wenig pragmatisch. Passen Sie besser ins Profil?

(lacht) Ich habe meinen Vorgänger nie kennengelernt. Ich kann also die Vorgänge nur rekonstruieren. Inzwischen weiß ich, dass es starke persönliche Verwerfungen gab. Bei allem Technischen geht's auch in der IT ganz viel um den Faktor Mensch. Und da hat sich das System aufgehängt und war durch keinen Neustart zu retten.

Die inhaltlichen Unterschiede zwischen den Parteien sind also gar nicht so groß?

In der Koalition überhaupt nicht. Ich arbeite sehr eng mit den Grünen genauso wie mit der SPD zusammen. Ich fand die Aussagen meines Vorgängers unschön. Mein Anspruch ist, so etwas nicht-öffentlich zu lösen.

Dornheim nach ihrer Wahl mit OB Dieter Reiter. © Foto: Nagy/Presseamt

Und wie gut ist der IT-Bereich in München aufgestellt?

Ich hätte den Job nicht angetreten, wenn es nur ein Aufräumen wäre. Gerade im bundesdeutschen Vergleich ist die IT in München ziemlich gut aufgestellt. Das betrifft sowohl das Referat als auch die politischen Positionen. Das sind genau die richtigen Ansprüche.

"Es ist meine Ambition, in den nächsten Jahren mehr Transparenz zu schaffen"

Im IT-Referat arbeiten über 1.400 Menschen. Selbst so mancher Stadtrat fragt sich, was diese ganzen Leute tun.

Ich weiß, dass sich das viele fragen. Es ist meine Ambition, in den nächsten Jahren mehr Transparenz zu schaffen. Denn: Ja, das klingt nach viel. Aber wenn Sie sich mal umschauen, wie viele Referate es in der Stadt gibt, mit wie vielen Druckern, Rechnern und mit wie viel Software, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass es viele Leute braucht, um das alles am Laufen zu halten. Außerdem haben wir eine Strategie-Abteilung, die sich zum Beispiel damit beschäftigt, wie wir mit digitalen Tools die Stadtplanung anschaulicher und die Stadt klimasicherer machen können. Und dann haben wir eine Truppe, die die Bildungs-IT steuert.

Die Bildungs-IT hat Ihr Vorgänger als größte Baustelle bezeichnet. Ist das auch Ihr Eindruck?

Leider ja.

Was liegt da im Argen?

Wir reden hier von der Betreuung von über 800 Bildungseinrichtungen, das ist eine riesige Aufgabe. Der Stadtrat hat entschieden, das in eine städtische GmbH auszulagern. Das heißt, jetzt müssen drei Stellen – nämlich das Schulreferat, das IT-Referat und die GmbH – miteinander kommunizieren. Und das funktioniert nicht immer optimal.

"Ich hoffe, 2040 gibt es keine Papierberge im Rathaus mehr"

Da bräuchte es also eine grundsätzliche Reform?

Es ist bereits angestoßen, dass die GmbH, die bisher bei den Stadtwerken angesiedelt war, wieder zur Landeshauptstadt übergeht und unter der Steuerung des IT-Referats läuft. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Denn die Rückmeldungen der Einrichtungen gehen extrem auseinander. Es gibt welche, bei denen alles super läuft. Und es gibt welche, die melden: Es klappt nur, weil sich Lehrkräfte ehrenamtlich um die IT kümmern. Das wollen wir gemeinsam ändern.

Als Laie stellt man es sich nicht so schwer vor, in Schulen WLAN-Router aufzustellen.

WLAN gibt es inzwischen an allen Schulen. Aber es geht auch um die Endgeräte für Schüler und Lehrkräfte. Und es geht auch nicht nur um Schulen, sondern auch um Kitas, Kindergärten und Berufsschulen, die oft spezielle Software brauchen. Nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen recht: Das ist alles kein Hexenwerk.

Wie sieht München 2040 aus?

Im Rathaus werden dann hoffentlich die großen Papierberge verschwunden sein. Und das meiste an bürgernahen Diensten funktioniert von zu Hause am Smartphone.

"Ziel ist es, dass es nur noch eine zentrale App der Stadt gibt"

Inwieweit haben Sie das in der Hand? Das meiste bestimmt doch die Bundespolitik.

Es stimmt, es hängt nicht nur von uns ab. Einen Ausweis wird man vielleicht wohl nie komplett online beantragen. Aber vieles andere wie die Adress-Ummeldung geht ja heute schon.

Können Sie nachvollziehen, wenn es manchen Menschen Angst macht, wenn eine Post- und Bankfiliale nach der nächsten schließt und es immer heißt, dass man das alles doch online erledigen kann?

Absolut. Das ist auch genau der Grund, warum wir die Bürgerterminals noch mal vorstellen wollen. Die sind öffentlich nutzbare Computer, an dem man zum Beispiel Termine im KVR ausmachen kann und bei denen ein Mitarbeiter bei der Benutzung hilft. So ähnlich wie damals, als die ersten Geldautomaten aufkamen und die Bankmitarbeiter den älteren Damen und Herren gezeigt haben, wie das mit der Karte geht. Außerdem setzt sich ein Team damit auseinander, die muenchen.de-Seite barrierefrei zu gestalten. Das geht von der Darstellung bis zur Sprache, damit auch Menschen, die mit dem Behörden-Deutsch nicht zurechtkommen, alles verstehen. Denn ganz ehrlich: Ich hab promoviert und denke mir auch oft: Ich weiß ich nicht, was ihr wollt.

Ein Ziel Ihres Vorgängers war eine München-App, mit der man vom Ticket-Kauf bis zum Behörden-Gang alles erledigen kann.

Die Idee hatte eigentlich der Grünen-Stadtrat Florian Roth, als er in der Schlange beim Tierpark stand. Er fand, das wäre doch schön, wenn man ein Ticket online kaufen könnte. Dann haben die Grünen einen Antrag geschrieben. Die App ist ab Januar im öffentlichen App-Store. Im Sommer zur Freibad-Saison wollen wir sie groß bewerben. Ziel ist, dass es irgendwann nicht mehr fünf städtische Apps gibt, sondern nur noch eine zentrale.

"Manchmal entdecken wir Schwachstellen"

Vor Kurzem haben Hacker im Landkreis München Schulen angegriffen. Können solche Angriffe ein Problem werden?

Das Risiko kann man nie zu 100 Prozent ausschließen. Wir sind, was IT-Sicherheit anbelangt, sehr gut aufgestellt. Aber wir sehen auch, dass es seit dem Ukraine-Krieg vermehrt zu Angriffen kommt. Manchmal entdecken wir Schwachstellen. Dann sind wir zum Teil nachts und am Wochenende dran, die zu fixen. Aber das bereitet mir im Alltag keine schlaflosen Nächte.



Was könnte im schlimmsten Fall passieren?

Es wäre für uns schon schlimm, wenn Teile im KVR lahmgelegt werden. Es wäre auch dramatisch, wenn Bürgerdaten zugänglich gemacht werden. Aber da habe ich keine akute Sorge, das ist mir wichtig zu betonen. Ein Worst Case wäre, wenn die Kläranlagen nicht mehr funktionieren würden. Denn auch da ist viel IT im Einsatz. Da würde uns schnell das Dreckwasser bis zum Kopf stehen. Aber es gibt kein System, mit dem man alle Ampeln in München übernehmen und ein Verkehrschaos auslösen könnte. In all unseren IT-Systemen sorgen wir für Redundanz. Das heißt: Wenn eines ausfällt, übernimmt ein anderes.

Sie haben die letzten Jahre in Berlin gelebt. Was läuft in der Hauptstadt besser?

In Sachen Verwaltung ist München deutlich besser aufgestellt. Aber das Ökosystem an Start-ups und Leuten, die sich mit Digitalisierung für das Allgemeinwohl beschäftigten, ist in Berlin ausgeprägter. Ich habe das Gefühl, dass in München ein stärkerer Fokus auf den wirtschaftlich verwertbaren Themen liegt. Mein Verständnis von digitaler Teilhabe ist aber, dass wir nicht nur Sachen machen, die Geld bringen.

"Wer wenn nicht die IT-Referentin sollte mobiles Arbeiten vorleben?"

Was heißt das konkret?

Zum Beispiel haben wir die Seite "Mach München besser” gestartet. Da kann man melden, wenn Spielgeräte auf dem Spielplatz kaputt sind, aber auch wenn der Park verschmutzt ist. Es kümmert sich dann wirklich jemand um das Problem.

Aber leider weiß keiner, dass es diese Seite gibt.

Ja, es herrscht die Sorge, dass sich zu viele melden könnten und dass die Stadt dann nicht mehr hinterherkommt. Da denke ich mir: Lass es doch erstmal ausprobieren. So vorauseilend zu bremsen, das ist nicht unbedingt mein Stil.

Es heißt, Sie arbeiten immer noch ganz gern von Berlin aus. Wie viele Tage sind Sie denn eigentlich hier?

Wer wenn nicht die IT-Referentin sollte mobiles Arbeiten und Homeoffice vorleben? Wenn mich das Bundesinnenministerium zu einem Meeting einlädt, arbeite ich auch mal aus Berlin. In den Herbstferien hat mich mein Großer ins Büro in Moosach begleitet. Ich sehe mich da auch als ein Role Model. Eine Mitarbeiterin kam dann auf mich zu und meinte: Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Sohn auch mitgebracht.

"wir haben ein unterschiedliches Verständnis von Oppositionsarbeit"

Bevor Sie Ihre Stelle angetreten haben, hat die CSU ziemlich Stimmung gegen Sie gemacht. Hat sich das Verhältnis eingespielt?

Ich glaube, wir haben ein unterschiedliches Verständnis von Oppositionsarbeit.

Die CSU wirft Ihnen gerade vor, vier Millionen zu verschwenden, um Formulare gendergerecht anzupassen. Ist das ernsthaft gerade die wichtigste Priorität?

Das Bundesverfassungsgericht hat mit einem Urteil die öffentliche Verwaltung dazu verpflichtet, alle Menschen korrekt anzusprechen. Bei meiner Verbeamtung habe ich einen Eid darauf geleistet, Recht und Gesetz umzusetzen und genau das tue ich mit diesem Projekt.