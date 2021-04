Neue Anlagen in München: Sportler bekommen 35 neue Hallen

Viele Anlagen waren ohnehin geplant. Die SPD hat drei weitere beantragt.

Auch am Hermann-von-Siemens-Sportpark ist eine Sporthalle geplant.

München - Sportler werden in den nächsten Jahren in München mehr Platz bekommen: Denn die Stadt plant, 35 neue Sporthallen zu bauen. Das stellt Bildungsreferent Florian Kraus nächste Woche dem Stadtrat vor.

Insgesamt gehören zu dem "Immobilienportfolio" seines Referats 383 Sporthallen. Doch diese sind weitgehend ausgelastet. So lässt sich in der Beschlussvorlage für den Sportausschuss nachlesen. Perspektivisch plant die Stadt deshalb, den Bestand auf 418 Hallen zu erhöhen.

Drei weitere Hallen in der Stadt geplant

Hinzu kommen voraussichtlich noch drei weitere Hallen, die die Stadt nun prüfen möchte. Sie SPD beantragte das. Eine Halle könnte an der Görzer Straße in Ramersdorf-Perlach auf dem Areal der Bezirkssportanlage entstehen, dort wo heute Rasen und eine Stockbahn sind.

Außerdem nennt das Bildungsreferat eine Fläche an der Schäftlarnstraße auf dem Areal der Großmarkthalle. Dort soll eigentlich Wohnraum entstehen. Allerdings könnte dann der Bau einer Grundschule notwendig sein, heißt es in den Unterlagen. In diesem Rahmen könnte mindestens eine Zweifachsporthalle entstehen. Auch auf dem Hermann-von-Siemens-Sportpark soll eine neue Halle entstehen, die Schulen und Vereine nutzen können.

Die Stadt betreibe eine umfangreiche Sportförderung, heißt es von der SPD. Sechs Millionen Euro fließen jährlich. Vom Freistaat komme nicht mal die Hälfte.