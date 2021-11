Netztest 2021: Vodafone überholt die Telekom in München

Das Fachmagazin "Chip" hat erneut einen deutschlandweiten Netztest durchgeführt. Die Ergebnisse für München.

Der 5G-Empfang ist in München schon recht weit fortgeschritten.

München - Das Netz in München ist nach wie vor top. Aus dem großen Test des Fachmagazins "Chip" geht hervor, dass nur Leipzig eine noch bessere Netzabdeckung hat. Die Netzqualität in Berlin, Hamburg und Frankfurt ist dagegen schlechter.

Der Empfang ist in München generell gut

Beim "normalen" Handyempfang-Test, den das Fachblatt alljährlich durchführt, tauschen Vodafone und die Telekom die Plätze: Vodafone rückt an die Spitze, die Telekom belegt knapp dahinter Platz zwei. Der dritte Große im Bunde, O2, landet wie schon im letzten Jahr auf Rang drei.

O2 ist bei Telefonie und Internet jeweils minimal schlechter als die Konkurrenz, schließt die Lücke in zahlreichen Kategorien zu den anderen beiden Anbietern aber oft nahezu ganz. Dennoch bietet in München laut "Chip" derzeit Vodafone das beste Handynetz bzw. den besten Datendurchsatz in ihren Tarifen.

Bei der 5G-Verfügbarkeit kann sich O2 sogar auf Platz zwei schieben. Mit fast 92 Prozent landen sie vor Vodafone (86 Prozent) Die Telekom liegt mit 97 Prozent auf dem ersten Platz.