Nach Preisschock: Stadtsparkasse München rudert zurück – doch keine Gebühr fürs Geld abheben

Kunden der Stadtsparkasse München, die Geld am Automaten abheben wollen, müssen künftig doch nicht – wie zuletzt angekündigt – eine Gebühr zahlen. Am Donnerstag hat Münchens OB Dieter Reiter Änderungen bei den neuen Gebühren bekannt gegeben.

München - Kehrtwende bei den neuen Gebühren der Stadtsparkasse München! Am Donnerstag teilte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit, dass Bargeldabhebungen an Automaten für Kunden der Stadtsparkasse nun doch grundsätzlich kostenfrei bleiben.

Zudem bleiben Zahlungen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) unter zehn Euro ebenfalls kostenlos. Darauf habe sich der OB mit Stadtsparkassen-Chef Ralf Fleischer geeinigt.

Ebenfalls geändert: Die kostenlose Bargeldabhebung am Schalter wird von zwei auf vier Mal im Monat erhöht. Davon profitieren vor allem ältere Kunden, die häufiger direkt am Schalter Bargeld abheben.

Stadtsparkasse München führt neue Kontomodelle ein

Anfang der Woche gab die Stadtsparkasse München bekannt, neue Kontomodelle einzuführen. Demnach bietet die Bank ab nächster Woche für Neukunden und zur Auswahl für Bestandskunden – die sich bis Oktober entscheiden müssen – künftig vier Modelle an, die teilweise extrem hohe Extra-Kosten beinhalten.

Die Stadtsparkasse begründete die neue Struktur auf AZ-Nachfrage damit, dass sich das Nutzungsverhalten der Kunden sehr verändert habe. "Sie möchten ein Kontomodell, das ihren Gewohnheiten entspricht", sagte ein Sprecher am Montag. "Die Bandbreite reicht von sehr wenigen Buchungen mit Belegen bis hin zu sehr vielen Buchungen im Online-Banking."

Heftige Kritik nach Preisschock bei der Stadtsparkasse

Die Kritik in der Folge war groß, auch OB Reiter soll sehr unzufrieden damit gewesen sein, wie die Sparkasse ihre neuen Gebühren der Öffentlichkeit verkauft hatte. Auf AZ-Anfrage teilte Reiters Büro mit, dass der OB Stadtsparkassen-Chef Fleischer direkt am Montagmorgen per Telefon darum gebeten habe, "die genauen Pläne der Neuerungen noch einmal in einem Pressegespräch zu erläutern". Besagte Pressekonferenz fand dann am vergangenen Mittwoch statt.

Die bayerische Verbraucherzentrale kritisierte die Stadtsparkasse für die Preiserhöhung scharf – und empfahl den Kunden kurzerhand, die Bank zu wechseln. Ein solcher Bankwechsel sei ja "nicht schwer und kann sich jetzt umso schneller auszahlen", hieß es in einer Mitteilung. Den Kunden bleibe "jetzt noch die Abstimmung mit den Füßen", schrieb die Verbraucherzentrale weiter.