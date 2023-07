Nach Preiserhöhung bei der Stadtsparkasse München: Verbraucherzentrale empfiehlt "Abstimmung mit den Füßen"

Die bayerische Verbraucherzentrale kritisiert die Bank unser Stadt messerscharf. Währenddessen fordert Münchens OB Dieter Reiter, die Stadtsparkasse müsse die Pläne nochmal besser erklären.

München - Einmal Geld einbezahlen am Schalter: 4,90 Euro Gebühr, die Sparkassen-Karte zum Semmeln kaufen gezückt: 35 Cent extra – oder doch lieber das All-Inclusive-Konto für 11,95 Euro im Monat? Die neuen Stadtsparkassen-Kontogebühren sind für viele Kunden ein Schock.

Mancher freilich nimmt es mit Humor. "Ab 1.12.2023 kostet der Eintritt in die Sparkasse 2,50 Euro, egal ob für Kunden oder Nichtkunden", kommentiert ein User unter dem AZ-Artikel trocken.

OB Reiter: Stadtsparkasse muss Neuerungen besser erklären

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der Chef des Verwaltungsrats der Bank unserer Stadt ist, ist das Lachen hingegen offenbar vergangen. Er habe Stadtsparkassen-Boss Ralf Fleischer gleich am Montagmorgen telefonisch "darum gebeten, in einem Pressegespräch die genauen Pläne der Neuerungen noch einmal zu erläutern", erklärt sein Büro. Dem wolle der OB nicht vorgreifen. Rumms!

Reiter ist offenbar sehr unzufrieden damit, wie die Stadtsparkasse die neuen Modelle erklärt hat – und dass der Preisschock am Dienstag überall in der Stadt Thema ist. Schon für den morgigen Mittwoch lädt die Stadtsparkasse kurz darauf zu einem Termin ein.

Die Nervosität scheint groß zu sein bei allen, die für die Reform verantwortlich gemacht werden könnten. Denn die Kritik will am Dienstag einfach nicht abreißen. Besonders schmerzhaft dürfte in der Sparkassen-Zentrale im Tal eine Mitteilung der bayerischen Verbraucherzentrale wahrgenommen werden.

Die Zentrale der Stadtsparkasse im Tal. © imago/Rüdiger Wölk

Bayerische Verbraucherzentrale kritisiert die Stadtsparkasse deutlich

Die Stadtsparkasse zeige mit den neuen Modellen, die für Bestandskunden ab Oktober gelten, "der Münchner Bürgerschaft die kalte Schulter", heißt es schon in der Überschrift. Sascha Straub von der Verbraucherzentrale erklärt: "Künftig zahlt man bei der Stadtsparkasse nicht nur dafür, dass man ein Konto hat, sondern auch dafür, dass man es benutzt."

Die Ankündigung, dass etwa das Bargeldabheben extra bezahlt werden muss, sei "mit dem Bild eines regionalen Kreditinstituts mit öffentlichem Auftrag nicht mehr in Einklang zu bringen". Die Verbraucherzentrale schreibt explizit, den Kunden bleibe "jetzt noch die Abstimmung mit den Füßen". Ein Bankwechsel sei ja "nicht schwer und kann sich jetzt umso schneller auszahlen".

Die Verbraucherzentrale fordert grundsätzlich ein Eingreifen der Politik, die Verbraucherinteressen müssten bei Banken und Sparkassen an "erster Stelle stehen". "In einem ersten Schritt sollte dafür der den bayerischen Sparkassen zugewiesene öffentlich-rechtliche Auftrag geprüft und verschärft werden."