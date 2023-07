Nach erneutem Brand im SAP Garden: Polizei ermittelt – Hohe Belohnung für Hinweise

Der vierte Einsatz in drei Wochen am SAP Garden. Die Feuerwehr ist innerhalb von nur zwei Minuten zur Stelle. Die Flammen haben deshalb kaum Zeit, sich auszubreiten und großen Schaden anzurichten. Die Polizei ermittelt indes wegen möglicher Brandstiftung. Mittlerweile wurde auch eine Belohnung für Hinweise ausgelobt

Milbertshofen - Nach dem mittlerweile vierten Brand auf der Baustelle der neuen Sportarena im Olympiapark glaubt inzwischen niemand mehr an Zufall.

In einem Zwischengeschoss, in dem die Trainingshallen im künftigen SAP Garden entstehen, stand am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr plötzlich Dämmmaterial auf mehreren Holzpaletten in Flammen. Fünf Arbeiter, so ein Sprecher der Feuerwehr, flüchteten durch den verrauchten Bereich, vier von ihnen mussten vom Rettungsdienst anschließend untersucht werden. Drei der Arbeiter wurden wegen einer Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr war wegen Pink-Konzert schnell vor Ort

Ein glücklicher Zufall verhinderte, dass sich der Brand ausbreiten konnte. Wegen des bevorstehenden Konzerts der Sängerin Pink am Abend waren bereits etliche Feuerwehrleute zur Einweisung im Olympiapark. Sie brauchten deshalb mit ihren Löschfahrzeugen nur zwei Minuten bis zur Baustelle der Sportarena und konnten die Flammen entsprechend schnell bekämpfen.

Der Rauch hatte sich im weitläufigen Gebäude ausgebreitet. Zwei Großlüfter und weitere fünf Hochleistungslüfter waren nötig, um den Qualm aus dem Untergeschoss und dem Arenabereich zu drücken.

Der Brand vom Mittwoch ist bereits der vierte innerhalb von nur drei Wochen auf dem Gelände. Gebrannt hatte es davor am 14. Juni um 14.15 Uhr in der Tiefgarage. Dämmmaterial stand in Flammen. Am 29. Juni um 8.30 Uhr und am 30. Juni um 8.45 Uhr brannte es im Zwischengeschoss. Beim zweiten Brand war es wieder Dämmmaterial, einen Tag später beim dritten Brand war es eine Lüftungsanlage. Zuletzt am 5. Juli um 14.15 Uhr war es wieder Dämmmaterial im Zwischengeschoss.

Polizei geht inzwischen von Brandstiftung aus

Zweimal morgens, zweimal nachmittags – immer während der Arbeitszeit. Das ist auffällig. Aufgrund ähnlicher Uhrzeiten, nahe beieinander liegender Brandorte im Unter- bzw. Tiefgeschoss und Übereinstimmungen bei der Entstehung der Feuer gehen die Fahnder bei der Kripo inzwischen von Brandstiftung aus. Unklar sei derzeit, so Polizeisprecher Christian Drexler am Donnerstag, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handle.

Brandserie im SAP Garden: 10.000 Euro für Hinweise

Die Betreiber der Arena haben für Hinweise, die zur Klärung der Taten oder zur Ergreifung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich beim zuständigen K13 der Münchner Polizei (Tel. 089/29100) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Der Gesamtschaden, der durch die Brandserie entstand, ist nicht bekannt. Rund 200 Handwerker und Bauarbeiter sind auf dem Gelände im westlichen Teil des Olympiaparks beschäftigt, manche wohnen dort sogar. Die Baustelle ist komplett von hohen Metallzäunen umgeben, der Zutritt wird elektronisch überwacht. Der SAP Garden, auch Hoeneß-Arena genannt, wird die neue Heimat für den Eishockey-Klub Red Bull München werden, auch Spiele des FC Bayern Basketball sollen nach der Eröffnung 2024 hier stattfinden.