Schon wieder: Dritter Brand auf Großbaustelle des SAP Garden

Wieder brennt es im Olympiapark auf der Baustelle für die neue Eishockey-Heimat von Red Bull München. Dabei ist diese besonders gut überwacht. Fahnder der Kriminalpolizei ermitteln.

Milbertshofen - Auf der Baustelle der neuen SAP-Arena im Olympiapark brennt es in letzter Zeit auffällig oft. Die Feuerwehr rückte am Donnerstag und auch am Freitag jeweils in den Morgenstunden an. Davor hatte es bereits Mitte Juni auf dem Gelände gebrannt.

Für die ungewöhnliche Häufung von Bränden hat die Polizei bisher keine schlüssige Erklärung. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Bereits dritter Brand auf Baustelle des SAP Garden

Die Brandfahnder waren da auf der Baustelle noch an der Arbeit und sicherten Spuren. Um 8.45 Uhr war der Feueralarm losgegangen. Um 8.30 Uhr schlug am Donnerstag ein Arbeiter Alarm. Er hatte Flammen in der Nähe einer Lüftungsanlage bemerkt. Auch diesen Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen.

Auffällig ist, dass beide Brände etwa zur selben Uhrzeit ausbrachen, an zwei aufeinander folgenden Tagen. Der Sachschaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen. Die Baustelle ist durch Metallzäune gesichert, zudem wird jeder, der die Baustelle betritt elektronisch erfasst.

Vor zwei Wochen: Brand in der Tiefgarage des SAP Garden

Auf der Baustelle des SAP Garden am westlichen Rand des Olympiaparks hat es bereits vor rund zwei Wochen, am Mittwoch 14. Juni gebrannt.

Ein Großaufgebot der Münchner Feuerwehr machte sich auf den Weg, nachdem das Feuer gegen 14.10 Uhr gemeldet worden war. "Das Feuer ist im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage ausgebrochen", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr auf AZ-Anfrage.

Brand auf SAP-Garden-Baustelle: Viele Einsatzkräfte vor Ort

Der vor Ort eingetroffene Einsatzleiter der Feuerwehr erhielt vom Baustellenpersonal dann die Information, dass Lagerware im Keller brennen würde. Als die Feuerwehr kurz darauf informiert wurde, dass noch fünf Bauarbeiter vermisst werden, forderte der Einsatzleiter weitere Kräfte an. Noch während die Feuerwehr nach dem Brandherd suchte, gingen immer mehr Meldungen über vermisste Bauarbeiter ein – weitere Fahrzeuge wurden zur Großbaustelle geschickt.

Weil so viele Kräfte der Münchner Berufsfeuerwehr ausrückten, wurden die Einsatzkräfte in ihren Wachen teilweise durch Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr ersetzt, um die Absicherung des Stadtgebiet weiterhin sicherstellen zu können.

Rund 50 Minuten, nachdem die ersten Meldungen eingegangen sind, konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Einsatzkräfte 14 Bauarbeiter gerettet. Kurz darauf kam von der Bauleitung die Informationen, dass von den rund 400 Mitarbeitern auf der Baustelle niemand mehr vermisst wird. Die 14 Geretteten wurden vom Rettungsdienst untersucht, konnten aber alle unverletzt vor Ort bleiben.

SAP Garden: Dämmstoffe in Brand geraten

Die Feuerwehr war noch bis circa 19 Uhr mit der Entrauchung des weitläufigen Gebiets beschäftigt. Danach war der Einsatz beendet, insgesamt waren 140 Feuerwehrleute und rund 40 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden. Nach Angaben des SAP Garden auf Twitter sind Dämmstoffe in Brand geraten.

Erst am vergangenen Samstag hatte es im Olympiapark gebrannt, als die Friedenskirche von Väterchen Timofej von einem Feuer komplett zerstört wurde.