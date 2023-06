Bub und Hund im Auto eingesperrt: Verzweifelte Mutter ruft die Feuerwehr

Eine Frau hat versehentlich ihr einjähriges Kind sowie ihren Hund im Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr musste anrücken.

Neuhausen - Großer Schreck für eine Mutter in Neuhausen: Die Frau hat am Mittwochvormittag ihren 15 Monate alten Sohn sowie ihren Hund ins Auto gesetzt, um kurz darauf damit loszufahren. Als Kind und Hund bereits im Auto saßen und die Frau die Tür schloss, verriegelte sich das Auto plötzlich. Das Problem: Der Autoschlüssel lag noch im Auto. Der Bub und das Tier waren also im Fahrzeug eingeschlossen.

Die Mutter alarmierte die Polizei, die wiederum die Feuerwehr zu Hilfe rief. Vor Ort prüften die Einsatzkräfte zunächst, ob das Kind und der Hund von außen noch reagieren würden. Schnell konnten sie jedoch feststellen, dass die Temperaturen im Fahrzeug "noch erträglich" waren, wie es am Mittwochabend hieß.

Zweitschlüssel sorgt für Rettung von Bub und Hund

Die Frau berichtete den Einsatzkräften dann, dass ein Fenster im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses gekippt sei. Zeitgleich versuchte die Feuerwehr, die Tür zu den Wohnräumen zu öffnen, was auch gelang. "Jetzt den Zweitschlüssel suchen, finden und schon konnte das Fahrzeug geöffnet werden", hieß es weiter.

Die Feuerwehr warnte eindringlich davor, Kinder oder Hunde allein im Auto zu lassen. "Durch Sonneneinstrahlung können sich im Fahrzeuginneren sehr schnell lebensgefährliche Temperaturen entwickeln. Im Notfall rufen Sie den Notruf 112." In diesem Fall ist jedoch gerade nochmal alles gutgegangen.