Nach Dauerregen in München: Isar-Pegel sinkt langsam

In München hat der Isar-Pegel die erste Meldestufe überschritten. Nach dem Dauerregen am Montag entspannt sich die Lage wieder und das Wasser geht allmählich zurück.

So sah es an der Isar vor etwa einem Monat aus. (Archivbild)

München - Regen, Regen, Regen – am Montag war kein Ende in Sicht! Der in München vor Stark- und Dauerregen, der in der Nacht auf Dienstag wieder nachließ.

Erste Meldestufe erreicht: Isar-Pegel in München sinkt langsam

Der starke Niederschlag führte in München auch zu leichtem Hochwasser. Dem hat der Isar-Pegel die erste Meldestufe überschritten. Aktuell beträgt der Pegel für München 269 Zentimeter (Stand 31.08, 7.30 Uhr). Das Wasser soll aber allmählich zurückgehen.

Im südlichen Oberbayern wurde an Flüssen teilweise die erste und sogar die zweite Meldestufe überschritten. Im nördlichen Oberbayern gab es lokale Überschwemmungen: Allein in Au in der Hallertau (Lkr. Freising) rückte die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers zu mehr als 30 Einsätzen aus. Mittlerweile entspannt sich die Lage wieder.

Erdrutsch: A94 bei Dorfen zeitweise gesperrt

Am Montagmorgen kam es auf der A94 bei Dorfen (Lkr. Erding) zeitweise zu einer Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen. Grund dafür war ein Erdrutsch zwischen den Anschlussstellen Lengdorf und Dorfen. Der Dauerregen hatte das Erdreich vom dortigen Hang auf die Autobahn getragen, weshalb diese unbefahrbar war. Ein Autofahrer verlor aufgrund der verschmutzten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Leitplanke.

Der Erdrutsch an der A94. © fib/KS

Am Dienstagabend entspannte sich die Regen-Lage wieder. Von der Nacht auf Mittwoch an soll es dann wieder trocken werden.

Erst vor etwas mehr als einem Monat führte die Isar in München Hochwasser. Die Stadt sperrte zeitweise die Uferbereiche ab – es galt ein striktes Bade- und Bootsfahrverbot, das mehrere Tage anhielt.