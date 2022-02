Nach Absage und digitaler Version: Derblecken am Nockherberg feiert Comeback!

Der Nockherberg kommt in gewohnter Form zurück! Allerdings wird der Termin für Salvator-Probe und Singspiel verschoben.

München - 2020 fand es wegen Corona gar nicht statt, 2021 lediglich digital: das Derblecken am Nockherberg. Nun feiert die Salvator-Probe wieder ihr Comeback in altbekanntem Format – das teilte die Paulaner Brauerei am Mittwoch mit.

Derblecken am Nockherberg: Termin wird verschoben

Weil auch wieder (prominente) Gäste im Saal dabei sein sollen, hat sich die Brauerei für einen etwas späteren Derblecken-Termin entschieden. Die Traditionsveranstaltung findet heuer am 24. April statt. "Natürlich ist ein Nockherberg im April etwas ungewöhnlich, aber was ist in Zeiten wie diesen schon normal", sagte Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner Brauerei.

Geht es nach der Tradition, wird das Starkbier in Bayern eigentlich in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern getrunken. Der Ostersonntag fällt dieses Jahr auf den 17. April, das Derblecken steigt nun in der darauffolgenden Woche.

Auch das beliebte Singspiel sowie die heiß ersehnte Fastenpredigt von Kabarettist Maximilian Schafroth werden in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. Endlich wieder ein bisserl Normalität in Corona-Zeiten!