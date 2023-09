Nach Abmahnung: Hebamme verklagt städtische Klinik in München

Leonie Lieb gab ein Interview und forderte den Erhalt des Kreißsaals in Neuperlach. Dann mahnte die München Klinik sie ab. Das will sie nicht so schlucken.

12. September 2023 - 18:09 Uhr | Christina Hertel

Etwa 70 Menschen solidarisieren sich mit Leonie Lieb vor dem Münchner Arbeitsgericht. © Daniel Loeper