Neubau in Innenstadt in München wird zum Luxus-Hotel – was alles geplant ist

Im Frühsommer 2024 soll der neue Königshof in der Innenstadt von München eröffnen. Was Marriott dort plant – und was es für die gibt, die nicht dort übernachten.

München - Noch ist es eine große Baustelle am Stachus, auch wenn die Fassade schon fast fertig dasteht und kaum mehr Gerüste zu sehen sind: Der neue Königshof der Hotelgruppe "Marriott International". Drinnen wird aber noch mit Hochdruck gearbeitet, damit das Hotel planmäßig im Frühsommer 2024 seine Eröffnung feiern kann.

Und was da drinnen gerade gebaut wird, soll edel werden: Der Königshof wird Deutschlands erstes Marriott-Hotel der "Luxury Collection", wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Das bedeutet "ein noch höheres Maß an Service", so Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG.

Im Frühsommer 2024 soll der neue Königshof am Stachus fertig sein. © © Nieto Sobejano Arquitectos

Neuer Königshof: Luxushotel soll im Sommer 2024 eröffnen

107 Zimmer und Suiten sind geplant, mit einer "Mischung aus bayerischem Lebensgefühl, exklusivem Luxus und authentischem Service". München soll so, wenn es nach den Hotelbetreibern geht, "international auf die Karte der begehrtesten Reiseziele der Welt für Luxus-Urlauber" rücken. Weltweit gibt es 120 Hotels und Ressorts der Marriott-Gruppe in diesem Luxussegment.

Das Hotel soll aber nicht nur für Gäste etwas bieten, sondern auch für Externe: Es soll einen Zugang zur Dachterrasse geben, auf der eine Restaurant mit Bar geplant ist. Einen "hohen Anspruch, internationales Flair und Gastfreundlichkeit für ein buntes Publikum" wünschen sich die Betreiber dort.

Auch im Erdgeschoss sind Flächen geplant, die für alle zugänglich sind. Eine "einzigartige Oase der Erholung vom Alltag" soll hier geschaffen werden, sagt Tina Haller, die Geschäftsführerin des Hotel Königshof München. Heißt konkret: Ein "Medical Spa" – also eine Mischung aus medizinischen Behandlungen und Wellness, meistens stehen dabei Anti-Aging-Behandlungen im Zentrum. Es soll ein Ort geschaffen werden, "den es in München so noch nicht gibt", erklärt Haller.