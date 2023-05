Luxushotel in München: So wird der neue Königshof am Stachus

Das Fünf-Sterne-Hotel Königshof am Münchner Stachus ist außen fast fertig und mittlerweile verkauft. In einem Jahr residieren hier Gäste, die es sich leisten können. Auch rundum, etwa in der Neuhauser Straße, wird es teuer.

11. Mai 2023 - 06:44 Uhr | Nina Job

NSA - Nieto Sobejano Arquitectos 3 Spektakuläre Lobby mit Blick auf den Stachus: In dem tiefen Gebäudeeinschnitt wird sich der Empfangsbereich des Luxushotels befinden. NSA - Nieto Sobejano Arquitectos 3 So soll das fertige Fünf-Sterne-Hotel mal ausschauen: Im Erdgeschoss sind Luxusgeschäfte geplant. In derVisualisierung haben sie noch Fantasienamen - die aber stark bekannten Edelmarken ähneln. Daniel von Loeper 3 Der Neubau ist so gut wie fertig. Nun ist der Innenausbau dran. In einem Jahr soll alles fertig sein.