Münchner Boazn-Wirte fordern: Gebt der Gastro im Freien eine Chance!

Maximilian Heisler (34) führt die Geyerwally im Glockenbachviertel. Mit Tilman Ludwig-Munzig (36) betreibt er auch die Bar Frisches Bier im Schlachthofviertel und die Bierkiste, die Getränkemarkt und Kneipe in einem ist. Was Tilman Ludwig-Munzig ärgert: "Sonntags sehen wir von der Bierkiste aus auf die Andreaskirche, da stehen Trauben von Menschen. Wie kann es sein, dass die Politik Menschenmengen in Kirchen und im ÖPNV erlaubt, also viele Ausnahmen macht? Was soll das, wenn das Virus uns niedermäht? Gleichzeitig muss die Außengastro zubleiben, obwohl wir Wirte auf Abstandsregeln achten können? Das macht keinen Sinn." Max Heisler: "Ich will mehr Sensibilität im Rathaus und vom OB - für die Lage für uns kleinen Wirte, gerade die der Nacht-Kneipen. Man betrachtet uns, anders als die großen Brauereiwirte, offenbar als Spaßvereine, als Paradiesvögel, sie haben uns nicht auf dem Schirm. Obwohl wir es sind, die Lebensfreude in die Stadt bringen, wir sind essenziell für die Psyche dieser Stadt. Da kann man etwa eine Entscheidung über Schanigärten nicht auf irgendwann vertagen."