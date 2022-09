Münchner Volkshochschule im HP8: Die Qual der Wahl für Wissensdurstige

Allgemeinbildung, Weiterbildung, Kunst, Austausch – die MVHS startet am neuen Ort.

München - Der Gasteig in Haidhausen wird saniert, und pünktlich zum Beginn des neuen Kursjahres ist auch die Münchner Volkshochschule (MVHS) ins Ausweichquartier HP8 in Sendling umgezogen. 2.000 Quadratmeter eigene Fläche und zudem gemeinschaftliche Räume stehen zur Verfügung.

Am 1. Oktober startet das Herbst/Winter-Programm der MVHS. Bildungshungrige haben die Qual der Wahl. Satte 880 Seiten umfasst das Programm, rund 9.000 Kurse und Veranstaltungen werden in diesem Halbjahr angeboten, darunter auch Lehrgänge, Führungen, Exkursionen, Workshops, Radtouren, Seminare und Vorträge.

Teilnehmende können neue Sprachen und Kulturen entdecken, kreativ werden, sich beruflich oder schulisch weiterbilden oder einfach ein neues Hobby ausprobieren.

Am neuen Standort sind alle Gasteig-Institute wieder vereint, auf dem Gelände haben aber auch viele Kreative ihr Zuhause. Deshalb legt die MVHS einen Programmschwerpunkt auf die kulturelle Bildung.

Über 5.000 Angebote in allen künstlerischen Sparten sind vorgesehen. Im HP8 gibt es neben der Aspekte-Galerie, in der demnächst Kunstschaffende, die auf dem Areal ansässig sind, ausstellen, auch eine Goldschmiedewerkstatt, einen Werkraum für bildende Kunst, einen Musikraum und ein Fotostudio samt Dunkelkammer.

Der Blick aus dem Fenster. © Sigi Müller

Beim offenen Programm werden laufend kostenlose Kurse von Theater über Naturwissenschaft bis zu Sprachen oder Führungen angeboten.



Leitfaden für das Halbjahr ist außerdem das Thema "Nachhaltig leben", bei dem es um Klimawandel, Verdichtung, Verkehr, Energiekrise und Stadtentwicklung geht – immer mit Blick auf München.

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Veranstaltungsreihe "Rassismus in Deutschland". Hier will man etwa in Lesungen und Podiumsdiskussionen historische Wurzeln und Ausprägungen des Rassismus in der Gegenwart zeigen, Erfahrungen diskutieren und über Wege zu einer antirassistischen Gesellschaft nachdenken.

Vom 6. bis 9. Oktober feiert die MVHS unter dem Motto "Spring rein!" die Eröffnung des Standorts im HP8 – mit 150 kostenlosen Kursen und Veranstaltungen zum Ausprobieren.