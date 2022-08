"HP8" in Sendling: Pralles Leben im neuen Gasteig

Der neue "HP8" ist längst in Betrieb – der Stadtspaziergänger hat deshalb noch ein zweites Mal vorbeigeschaut.

Sigi Müller 8 Fassaden-Performance: Bandaloop bei ihrem Tanz in der Senkrechten an der Wand von Haus K. Die Bilder vom Stadtspaziergang zum Durchklicken.

Sendling - Im vergangenen September war ich ja schon einmal hier. Vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte: Der neue Gasteig "HP8" war damals noch eine Baustelle, aber man konnte sich schon vorstellen, wie's einmal werden soll. Mittlerweile sind Bauzeit und Budget eingehalten sowie das Projekt gut geplant, umgesetzt und eröffnet worden - fast langweilig gegenüber anderen Baustellen.

Der Alpenverein feiert im Gasteig

Um einmal alles in Betrieb zu sehen und natürlich auch zu schauen, wie alles geworden ist, war ich am letzten Juliwochenende beim "Alpen Rausch Festival" dort. Trotz des schönen Sommerwetters waren eine Menge Menschen gekommen - es war auch viel geboten. Gleich in der Nähe des Eingangs hatte der Alpenverein eine Kletterwand aufgestellt, und viele Kinder kraxelten im Laufe des Nachmittags bis zum Glöckchen an der Spitze, um oben angekommen zur Belohnung zu läuten und allen zu verkünden, dass sie es geschafft hatten.

Hoch hinaus: Am Kletterturm üben sich die Kleinen im Kraxeln. © Sigi Müller

Alphornbläser in der denkmalgeschützten Halle

In der Halle E, also der großen denkmalgeschützten Foyerhalle, die 1926 bis 1929 erbaut wurde und dessen industrieller Charme erhalten geblieben ist, spielten drei Alphornbläser, die Munich Opera Horns. An der großen Bar drängten sich die Leute, wuselig war's auch im Café.

Die Stadtbücherei, die damals noch gähnend leer war, ist inzwischen voll mit Büchern. Man kann CDs leihen, mitnehmen, oder auch gleich Filme hier anschauen. Überall gibt es gemütliche Sitzecken.

Ziehharmonikas bei toller Akustik

Im Konzertsaal selbst - also in der Isarphilharmonie - hatte gerade "Faltradio" Probe. Kuratorin Stefanie Boltz erklärte den Namen so: "Im Alpenraum nannte man die Ziehharmonikas so." Er ist schön geworden, der riesige schwarze Konzertsaal, und er hat eine tolle Akustik.

In der leeren Isarphilharmonie - hier probt gerade die Band Faltradio. © Sigi Müller

Im Saal X spielte eine Schweizer Formation. Draußen auf der Freifläche war auch viel geboten - und dann gab's noch die wilde Performance von Bandaloop: Tanz an Seilen an der Hauswand. Wow!

Begegnungsstätte in Sendling

Mein Fazit: Ein toller Treffpunkt und eine Begegnungsstätte für Sendlinger und alle anderen Münchner ist es auf jeden Fall. Jeder, der ein paar Ideen hat, kann diese vortragen, und vielleicht bietet sich eine Möglichkeit, sie zu verwirklichen. Man ist für fast alles offen.

Erreichbar ist der Gasteig am besten per Bus, die Haltestelle ist direkt vor dem Eingang, auch mit der U3 und ein bisschen Fußweg geht's hierher. Einfach mal hinschauen!

In diesem Sinne eine schöne Woche,

Ihr Sigi Müller