AZ-Stadtspaziergang durch Berg am Laim: Baumkirchen blüht auf

Der Stadtspaziergänger war hier im Winter schon mal, als es hiersehr trist war. Das aber hat sich total geändert.

In strahlendem Gelb leuchtet der Zitronenfalter, während eine Biene im Anflug ist.

Berg am Laim - Im Winter war ich schon einmal hier. Damals bei Schneeregen dominierte die Fläche als sogenannter Lost-Place: ein unwirtliches, altes Bahnbetriebsgelände mit vor sich hinrostenden Gleisen und verfaulendem Holz, dazwischen Betonschwellen. Ausgewiesen ist das Ganze als ökologische Vorrangfläche.

Stadtspaziergang: Überraschend grün

Im Winter konnte ich mir nicht vorstellen, wie es im Sommer hier wohl aussehen mag. Eigentlich hatte ich wenig Hoffnung, dass hier tatsächlich die Natur dominiert. Jetzt bin ich nochmals zurückgekehrt. Und? Ich war überrascht, wie üppig es jetzt hier grünt und blüht. Unglaublich viele Pflanzen stehen gerade in voller Blüte. Dazwischen Bienen, Schmetterlinge und anderes Getier.

Die Flockenblume wird von den beiden Bienen gerade intensiv bearbeitet. © Sigi Müller

Wo sind die Zauneidechsen?

Zweimal war ich in letzter Zeit hier und habe Fotos gemacht. Beim ersten Mal gelang es mir nicht, die auf den Schildern angegebenen Zauneidechsen zu entdecken. Es war Nachmittag und die Sonne brannte in den Kessel. Wahrscheinlich war das selbst den Eidechsen zu heiß und sie hatten sich deshalb in den Schatten verkrochen.

Flinke Reptilien

Beim nächsten Mal war ich früh am Vormittag dort und siehe da: ganz viele Eidechsen! Allerdings muss man sich extrem vorsichtig und leise nähern, damit man sie auch fotografieren kann zwischen den Bahnschwellen, auf den Steinen und auch auf den Stegen und Aussichtsplattformen. In die Stege sind kleine Lücken eingearbeitet und da verschwinden die flinken Reptilien, sobald sich Gefahr (oder ein Fotograf) nähert.

Zwei Zauneidechsen rivalisieren um den sonnigen Platz. © Sigi Müller

Der Sieger darf sich sonnen

Ich setzte mich also auf die Stufe einer Plattform und beobachtete eine Zauneidechse, machte Fotos und sah, wie sich eine Zweite näherte. Ein kurzes anschauen, eine kleine Auseinandersetzung und sofort wurde eine weggejagt. Der Sieger sonnte sich dann weiter. In allen Größen findet man sie. Sogar winzige Exemplare, die wahrscheinlich erst wenige Tage alt sind.

Praktische Plattformen

Im Winter schien es mir fast unsinnig, auf den Stegen durch das insgesamt 13 Hektar große Gelände zu laufen. Jetzt sieht man erst, wie viel Sinn es macht, und auch die Plattformen eignen sich perfekt für die Natur-Beobachtung. Eine wirklich schöne und gelungene Anlage.

In diesem Sinne eine schöne Woche, Ihr Sigi Müller