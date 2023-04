Münchner Schwimmbäder: Stadtwerke erhöhen Eintrittspreise ab 1. Mai

Die Stadtwerke erhöhen die Eintrittspreise für alle Schwimmbäder – wegen der hohen Energie- und neuer Personalkosten.

München - Wer in München ab dem 1. Mai eines der M-Bäder zum Schwimmen oder für eine kleine Auszeit vom Alltag nutzen möchte, muss sich auf höhere Eintrittspreise einstellen. Das haben die Stadtwerke am Freitag in einer Mitteilung bekannt gegeben. Grund für die Preiserhöhung seien zum einen die weiterhin sehr hohen Energie- bzw. Instandhaltungs-/Sanierungskosten, zum anderen aber auch höhere Personalkosten durch neue Tarifabschlüsse.

München Eintrittspreise steigen für alle Hallen- und Freibäder der SWM

Bislang zahlten Besucherinnen und Besucher der Münchner Bäder für den regulären Eintritt (ohne Ermäßigung) im Schnitt 4,50 Euro. Ab Montag wird es drei verschiedene Erhöhungen geben. Die erste betrifft die Bäder Forstenrieder Park, Giesing-Harlaching und das Müller‘sche Volksbad – dort wird der normale Eintritt künftig 5,50 Euro (ermäßigt 3,80 Euro, mit MünchenPass 3,70 Euro) kosten.

Für den Eintritt in Bäder mit "besonderen Attraktionen", also das Cosimawellenbad, das Michaelibad, die Olympia-Schwimmhalle, das Nordbad und das Südbad, werden künftig 6,60 Euro (ermäßigt 4,40 Euro, mit MünchenPass 4 Euro) pro Nase fällig. Und auch die Freibäder sind von der Preiserhöhung betroffen – dort kostet der Ganztages-Pass ab Mai 6 Euro (ermäßigt 3,80 Euro).

An heißen Tagen: Freibäder bleiben bis 21 Uhr geöffnet

Neben diesen eher schlechten Neuigkeiten gibt es aber auch gute Nachrichten: So dürfen alle Kinder unter 12 Jahren sowie Inhaber des MünchenPasses oder Münchner-Ferienpasses auch in diesem Sommer alle Freibäder kostenlos nutzen. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Außerdem reagieren die Stadtwerke auf den vielfachen Wunsch der Gäste nach längeren Öffnungszeiten, sodass im Juni und Juli an schönen und heißen Tagen alle Freibäder bis 21 Uhr geöffnet bleiben werden.

