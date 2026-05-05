Freibäder in München: Alles zu Preisen, Öffnungszeiten, Anfahrt und mehr
Ein Besuch im Freibad ist eine der schönsten Freizeitaktivitäten, denen man in München während der warmen Sommermonate nachgehen kann. Ob man nun mit der ganzen Familie gemütlich einen Nachmittag lang mit Eis und Pommes auf einer Liegewiese verbringt oder sportlich aktiv ein paar Bahnen zieht – das Angebot ist vielfältig.
Alle Informationen zu den Freibädern in München
- Westbad in Pasing
- Schyrenbad in Untergiesing
- Naturbad Maria Einsiedel in Thalkirchen
- Prinzregentenbad in Bogenhausen
- Ungererbad Schwabing
- Michaelibad in Neuperlach
- Dantebad in Neuhausen-Nymphenburg
- Bad Georgenschwaige in Schwabing
Seit 1. Mai sind zwei Freibäder in München geöffnet
Die Freibadsaison 2026 in München ist eingeläutet. Mit dem Schyrenbad in Untergiesing öffnete am 1. Mai das älteste Münchner Freibad traditionell zuerst seine Pforten.
Und weil die diesjährigen Revisionsarbeiten nach Angaben der Stadtwerke München (SWM): heuer im Dantebad in Neuhausen-Nymphenburg "bedingt durch die parallel laufende Kassensystemumstellung in den M-Bädern" vorgezogen wurden, können die Münchner auch dort seit Anfang des Monats ihre Bahnen ziehen.
Frühschwimmer-Angebote im Schyrenbad, im Dantebad und im Prinzregentenbad
Die Freibäder Westbad, Michaelibad, Prinzregentenbad und das Ungererbad öffnen am 14. Mai. "Auch die beiden Naturfreibäder Maria Einsiedel und Georgenschwaige, starten – vorbehaltlich des erforderlichen Pflanzenwachstums im Aufbereitungsteich – am 14. Mai in die Saison", heißt es bei den Stadtwerken. Kassenschluss ist für alle Freibäder der SWM 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit. Wie im Schyrenbad und im Dantebad gibt es auch im Prinzregentenbad es ein sogenanntes Frühschwimmer-Angebot ab 7 Uhr (jeweils am Dienstag und Donnerstag).
Eintrittspreise unverändert – freier Freibad-Eintritt bis zwölf Jahre
Auch 2026 ist der Freibad-Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre wieder kostenlos. Ebenso dürfen alle München-Pass- sowie in der Urlaubszeit auch die Ferienpass-Besitzer das Sommervergnügen in der Stadt kostenfrei genießen. Der Ganztages-Preis für alle Freibäder liegt in der Saison 2026 unverändert bei 6,30 Euro, ermäßigt bei vier Euro. Auch Inhaber des München-Passes sowie in den Schulferien Personen mit gültigem Ferienpass dürfen kostenlos hinein.
Mit dem Online-Ticket direkt durchs Drehkreuz
Das Online-Ticket lohnt sich in erster Linie für Badegäste, die es eilig haben: Mit dem Kauf des Bädertickets vorab im Internet erhalten die Besucher einen QR-Code, den sie direkt am Drehkreuz scannen können, ohne an der Kasse Schlange stehen zu müssen, wenn der Andrang besonders groß ist.
Die Bezahlung an der Kasse und der Eintritt am Drehkreuz mit der aufgeladenen Bäderkarte seien "aber natürlich weiterhin möglich", teilen die SWM mit. Das betreffe auch die neue M-Bäderkarte, die ab dieser Sommersaison in allen Freibädern gilt.
Öffnungszeiten der Münchner Freibäder
Die Freibäder haben regulär Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr geöffnet, am Freitag, Samstag und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Schluss ist um 19 Uhr, bei schönem Wetter um 20 Uhr. Abweichend davon hat das Westbad (Freibad) aufgrund einer längeren Revisionszeit in der Halle diesen Sommer von 14. Mai bis 31. August täglich von 8 bis 20 Uhr, im September von 8 bis 19 Uhr geöffnet.
Die Öffnungszeiten werden witterungsabhängig angepasst, Grundlage ist nach Angaben der Stadtwerke die Wetterprognose, die jeweils montags und donnerstags bis 12 Uhr berücksichtigt wird. Bei Gewitter können die Freibäder am Spätnachmittag oder Abend früher schließen. Bei schönem Wetter ist um 20 Uhr Schluss. Welches Bad ob und wie lange geöffnet hat, erfahren Sie tagesaktuell hier.
In unserer Übersicht finden Sie alle Informationen, die Sie für einen Besuch in einem der Münchner Freibäder brauchen.
Westbad in Pasing-Obermenzing
Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten
- 14. Mai bis 31. August täglich von 8 bis 20 Uhr
- im September täglich von 8 bis 19 Uhr
- Weinbergerstraße 11, 81241 München
- Anfahrt: Tram 19, Bus 57 (Westbad)
- Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei
- 50-Meter-Becken, Ein-Meter- und Drei-Meter-Sprungturm, Erlebnisbecken, 64-Meter-Edelstahl-Rutsche, Strömungskanal, Planschbecken, Spielplatz mit Wasser- und Matschbereich, Kiosk mit Biergarten
Schyrenbad in Untergiesing
Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten
- 1. Mai bis 31. August: Montag bis Freitag ab 7 Uhr, samstags, sonntags und feiertags ab 9 Uhr
- Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet
- Bei Temperaturen unter 20 Grad bis 19 Uhr geöffnet
- Bei schönem Wetter bis 20 Uhr geöffnet, bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen.
- 1. bis 30. September: Montag bis Donnerstag 10 Uhr bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag 9 Uhr bis 19 Uhr
- Claude-Lorrain-Straße 24, 81543 München
- Anfahrt: U1, U2, U7, U8 Haltestelle Kolumbusplatz (Ausgang I), Bus 58 (Kolumbusplatz), Bus 52, 58 (Humboldtstraße), Bus 58, 68 (Claude-Lorrain-Straße)
- Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei
- ältestes Bad Münchens (1847), 90-Meter-Schwimmbecken, Erlebnisbecken, 57-Meter-Wasserrutsche, Ein-Meter- und Drei-Meter-Brett, Beachvolleyballplätze, Trampoline, Fußballwiese, Biergarten
Naturbad Maria Einsiedel in Thalkirchen
Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten
- voraussichtlich 14. Mai bis September: Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 9 Uhr
- Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet
- Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet
- Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen
- Zentralländstraße 28, 81379 München
- Anfahrt: U3, Bus 135 (Thalkirchen-Tierpark), Bus 134 (Rupert-Mayer-Straße), Bus 135 (Bad Maria Einsiedel oder Floßlände)
- Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei
- auf fast 400 Metern Länge fließt der Isarkanal durch das Bad, 50-Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken, Planschbecken, gemischter und Damen-FKK-Bereich, Restaurant Floßlände, Kiosk mit Biergarten
Prinzregentenbad in Bogenhausen
Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten
- 14. Mai bis September: Montag und Mittwoch ab 10 Uhr, Dienstag und Donnerstag ab 7 Uhr, Freitag bis Sonntag und an Feiertagen ab 9 Uhr
- Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet
- Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet
- Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen
- Prinzregentenstraße 80, 81675 München
- Anfahrt: U4, Bus 54, 58, 68 (Prinzregentenplatz), Bus 100 (Prinzregentenplatz oder Friedensengel/Villa Stuck), Tram 17 (Friedensengel/Villa Stuck)
- Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei
- 500 Tonnen feinster Sand sorgen für Strandfeeling inklusive Beachvolleyball und Strandbar, Münchens größte Sauna ist aktuell geschlossen, 25-Meter-Sportbecken, Erlebnisbecken, Kleinkinderbecken, 50-Meter-Wasserrutsche, kleine Kinderrutsche, Restaurant Hechtsprung, Kiosk mit kleinem Biergarten
Ungererbad Schwabing
Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten
- Mai bis Ende der Sommerferien: Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 9 Uhr
- Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet
- Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet
- Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen
- Traubestraße 3, 80805 München
- Anfahrt: U6 (Nordfriedhof, Ausgang D), U6 (Dietlindenstraße, Ausgang A), Bus 59 (Dietlindenstraße), Bus 150 (Nordfriedhof)
- Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei
- Sportbecken mit Ein-Meter- und Drei-Meter-Sprungturm, Trampolinanlage, zwei Beachvolleyballplätze, Fußballfeld, Abenteuerspielplatz, separater FKK-Bereich für Frauen und textilfreier Familienbereich, Kiosk mit Biergarten
Michaelibad in Neuperlach
Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten
- 14. Mai bis September: Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 9 Uhr
- Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet
- Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet
- Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen
- Heinrich-Wieland-Straße 24, 81735 München
- Anfahrt: U5, U7, U8 (Michaelibad, Ausgang E, nur samstags), Bus 195, 199 (Michaelibad)
- Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei
- Sport-, Nichtschwimmer-, Sprung- und Erlebnisbecken, Zehn-Meter-Turm, 64-Meter-Abenteuerrutsche, Calisthenics-Park, Saunalandschaft
Dantebad in Neuhausen-Nymphenburg
Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten
- Mai bis August: Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 9 Uhr
- Stadionbereich: Montag/Mittwoch/Freitag von 7 Uhr bis 23 Uhr, Dienstag/Donnerstag/Samstag/Sonntag 7.30 Uhr bis 23 Uhr
- September: Montag bis Donnerstag 10 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen 9 Uhr bis 19 Uhr
- Stadionbereich: Montag/Mittwoch/Freitag 7 Uhr bis 23 Uhr
- Bei Temperaturen unter 25 Grad bis 19 Uhr geöffnet
- Bei Temperaturen unter 20 Grad Dante-Freibad geschlossen
- Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet
- Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen
- Postillonstraße 17, 80637 München
- Anfahrt: U1, U7 (Westfriedhof, Ausgang C), Bus 151, 164, 165, 180, Tram 20, 21 (Westfriedhof)
- Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei
- Freibad im Sommer und Winter, 50-Meter-Stadionbecken, Attraktionsbecken mit Sprudelliegen, Sprudelgrotte, Strömungskanal und Wasserpilz, Tischtennis, Restaurant Hechtsprung, Kiosk mit Biergarten
Bad Georgenschwaige in Schwabing
Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten
- voraussichtlich ab 14. Mai bei jedem Wetter – von Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, freitags, samstags sowie an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr
- Badeschluss ist um 19 Uhr, bei guter Wetterlage um 20 Uhr
- Belgradstraße 195, 80804 München
- Anfahrt: U2, U3, U8 (Scheidplatz, Ausgang B), U2, U3, U8 (Petuelring, Ausgang A), Tram 12, 28, Bus 140, 141, 142, 144 (Scheidplatz) U3, U8, Tram 27, Bus 173, 177, 178 (Petuelring) Bus 142 (Rümannstraße)
- 50-Meter-Schwimmerbecken, barrierefreie Rampe, Holzsteg, Massagedüse, Nichtschwimmerbecken, Sandlagune, Flachwassereinstieg, Kreiselrutsche, Holzsteg, großzügiger Kinder-Plansch-Bereich
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