Bei Sonnenschein und hohen Temperaturen laden Freibäder in München zum Sprung ins Wasser ein. Die Freibadsaison 2026 ist eröffnet, und wir haben alle wichtigen Infos für Sie.

Das Schyrenbad ist das älteste Freibad der Stadt, liegt nahe der Isar und verfügt über drei Schwimmerbecken.

Ein Besuch im Freibad ist eine der schönsten Freizeitaktivitäten, denen man in München während der warmen Sommermonate nachgehen kann. Ob man nun mit der ganzen Familie gemütlich einen Nachmittag lang mit Eis und Pommes auf einer Liegewiese verbringt oder sportlich aktiv ein paar Bahnen zieht – das Angebot ist vielfältig.

Alle Informationen zu den Freibädern in München

Seit 1. Mai sind zwei Freibäder in München geöffnet

Die Freibadsaison 2026 in München ist eingeläutet. Mit dem Schyrenbad in Untergiesing öffnete am 1. Mai das älteste Münchner Freibad traditionell zuerst seine Pforten.

Und weil die diesjährigen Revisionsarbeiten nach Angaben der Stadtwerke München (SWM): heuer im Dantebad in Neuhausen-Nymphenburg "bedingt durch die parallel laufende Kassensystemumstellung in den M-Bädern" vorgezogen wurden, können die Münchner auch dort seit Anfang des Monats ihre Bahnen ziehen.

Frühschwimmer-Angebote im Schyrenbad, im Dantebad und im Prinzregentenbad

Die Freibäder Westbad, Michaelibad, Prinzregentenbad und das Ungererbad öffnen am 14. Mai. "Auch die beiden Naturfreibäder Maria Einsiedel und Georgenschwaige, starten – vorbehaltlich des erforderlichen Pflanzenwachstums im Aufbereitungsteich – am 14. Mai in die Saison", heißt es bei den Stadtwerken. Kassenschluss ist für alle Freibäder der SWM 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit. Wie im Schyrenbad und im Dantebad gibt es auch im Prinzregentenbad es ein sogenanntes Frühschwimmer-Angebot ab 7 Uhr (jeweils am Dienstag und Donnerstag).

Eintrittspreise unverändert – freier Freibad-Eintritt bis zwölf Jahre

Auch 2026 ist der Freibad-Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre wieder kostenlos. Ebenso dürfen alle München-Pass- sowie in der Urlaubszeit auch die Ferienpass-Besitzer das Sommervergnügen in der Stadt kostenfrei genießen. Der Ganztages-Preis für alle Freibäder liegt in der Saison 2026 unverändert bei 6,30 Euro, ermäßigt bei vier Euro. Auch Inhaber des München-Passes sowie in den Schulferien Personen mit gültigem Ferienpass dürfen kostenlos hinein.

Mit dem Online-Ticket direkt durchs Drehkreuz

Das Online-Ticket lohnt sich in erster Linie für Badegäste, die es eilig haben: Mit dem Kauf des Bädertickets vorab im Internet erhalten die Besucher einen QR-Code, den sie direkt am Drehkreuz scannen können, ohne an der Kasse Schlange stehen zu müssen, wenn der Andrang besonders groß ist.

Die Bezahlung an der Kasse und der Eintritt am Drehkreuz mit der aufgeladenen Bäderkarte seien "aber natürlich weiterhin möglich", teilen die SWM mit. Das betreffe auch die , die ab dieser Sommersaison in allen Freibädern gilt.

Öffnungszeiten der Münchner Freibäder

Die Freibäder haben regulär Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr geöffnet, am Freitag, Samstag und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Schluss ist um 19 Uhr, bei schönem Wetter um 20 Uhr. Abweichend davon hat das Westbad (Freibad) aufgrund einer längeren Revisionszeit in der Halle diesen Sommer von 14. Mai bis 31. August täglich von 8 bis 20 Uhr, im September von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten werden witterungsabhängig angepasst, Grundlage ist nach Angaben der Stadtwerke die Wetterprognose, die jeweils montags und donnerstags bis 12 Uhr berücksichtigt wird. Bei Gewitter können die Freibäder am Spätnachmittag oder Abend früher schließen. Bei schönem Wetter ist um 20 Uhr Schluss. Welches Bad ob und wie lange geöffnet hat, erfahren Sie tagesaktuell .

In unserer Übersicht finden Sie alle Informationen, die Sie für einen Besuch in einem der Münchner Freibäder brauchen.

Von den Kids stets belagert: die Rutsche im Westbad, auch Freibad West genannt. © Marcus Schlaf/SWM Westbad in Pasing-Obermenzing Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten 14. Mai bis 31. August täglich von 8 bis 20 Uhr

im September täglich von 8 bis 19 Uhr

Weinbergerstraße 11, 81241 München

Anfahrt: Tram 19, Bus 57 (Westbad)

Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei

50-Meter-Becken, Ein-Meter- und Drei-Meter-Sprungturm, Erlebnisbecken, 64-Meter-Edelstahl-Rutsche, Strömungskanal, Planschbecken, Spielplatz mit Wasser- und Matschbereich, Kiosk mit Biergarten

Schyrenbad in Untergiesing: Das älteste Münchner Bad gibt es seit 1847, es wurde damals als reine Männer-Badeanstalt eröffnet. © Matthias Balk/dpa Schyrenbad in Untergiesing Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten 1. Mai bis 31. August: Montag bis Freitag ab 7 Uhr, samstags, sonntags und feiertags ab 9 Uhr

Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet

Bei Temperaturen unter 20 Grad bis 19 Uhr geöffnet

Bei schönem Wetter bis 20 Uhr geöffnet, bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen.

1. bis 30. September: Montag bis Donnerstag 10 Uhr bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag 9 Uhr bis 19 Uhr

Claude-Lorrain-Straße 24, 81543 München

Anfahrt: U1, U2, U7, U8 Haltestelle Kolumbusplatz (Ausgang I), Bus 58 (Kolumbusplatz), Bus 52, 58 (Humboldtstraße), Bus 58, 68 (Claude-Lorrain-Straße)

Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei

ältestes Bad Münchens (1847), 90-Meter-Schwimmbecken, Erlebnisbecken, 57-Meter-Wasserrutsche, Ein-Meter- und Drei-Meter-Brett, Beachvolleyballplätze, Trampoline, Fußballwiese, Biergarten

Naturbad Maria Einsiedel: Seit Sommer 2008 wird das Wasser hier durch Mikroorganismen in einem offenen Teich und durch mechanische Filterung sauber gehalten. © Andreas Leder/SWM Naturbad Maria Einsiedel in Thalkirchen Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten voraussichtlich 14. Mai bis September: Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 9 Uhr

Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet

Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet

Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen

Zentralländstraße 28, 81379 München

Anfahrt: U3, Bus 135 (Thalkirchen-Tierpark), Bus 134 (Rupert-Mayer-Straße), Bus 135 (Bad Maria Einsiedel oder Floßlände)

Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei

auf fast 400 Metern Länge fließt der Isarkanal durch das Bad, 50-Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken, Planschbecken, gemischter und Damen-FKK-Bereich, Restaurant Floßlände, Kiosk mit Biergarten

Das Prinzregentenbad liegt in Bogenhausen ganz in der Nähe des Prinzregententheaters. © Marcus Schlaf/SWM Prinzregentenbad in Bogenhausen Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten 14. Mai bis September: Montag und Mittwoch ab 10 Uhr, Dienstag und Donnerstag ab 7 Uhr, Freitag bis Sonntag und an Feiertagen ab 9 Uhr

Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet

Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet

Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen

Prinzregentenstraße 80, 81675 München

Anfahrt: U4, Bus 54, 58, 68 (Prinzregentenplatz), Bus 100 (Prinzregentenplatz oder Friedensengel/Villa Stuck), Tram 17 (Friedensengel/Villa Stuck)

Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei

500 Tonnen feinster Sand sorgen für Strandfeeling inklusive Beachvolleyball und Strandbar, Münchens größte Sauna ist aktuell geschlossen, 25-Meter-Sportbecken, Erlebnisbecken, Kleinkinderbecken, 50-Meter-Wasserrutsche, kleine Kinderrutsche, Restaurant Hechtsprung, Kiosk mit kleinem Biergarten

Das Ungererbad: Große Liegewiesen unter altem Baumbestand und Platz für 10.000 Menschen. © Felix Steck/SWM Ungererbad Schwabing Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten Mai bis Ende der Sommerferien: Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 9 Uhr

Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet

Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet

Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen

Traubestraße 3, 80805 München

Anfahrt: U6 (Nordfriedhof, Ausgang D), U6 (Dietlindenstraße, Ausgang A), Bus 59 (Dietlindenstraße), Bus 150 (Nordfriedhof)

Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei

Sportbecken mit Ein-Meter- und Drei-Meter-Sprungturm, Trampolinanlage, zwei Beachvolleyballplätze, Fußballfeld, Abenteuerspielplatz, separater FKK-Bereich für Frauen und textilfreier Familienbereich, Kiosk mit Biergarten

Das Michaelibad ist das größte Freizeitbad in München. © Andreas Leder/SWM Michaelibad in Neuperlach Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten 14. Mai bis September: Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 9 Uhr

Bei Temperaturen unter 25 Grad und/oder Dauerregen bis 19 Uhr geöffnet

Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet

Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen

Heinrich-Wieland-Straße 24, 81735 München

Anfahrt: U5, U7, U8 (Michaelibad, Ausgang E, nur samstags), Bus 195, 199 (Michaelibad)

Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei

Sport-, Nichtschwimmer-, Sprung- und Erlebnisbecken, Zehn-Meter-Turm, 64-Meter-Abenteuerrutsche, Calisthenics-Park, Saunalandschaft

Blick ins Dantebad: Die Tribüne des Stadions mit rund 1000 Plätzen eignet sich hervorragend zum Sonnen. © SWM Dantebad in Neuhausen-Nymphenburg Öffnungszeiten, Preise und Besonderheiten Mai bis August: Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 9 Uhr

Stadionbereich: Montag/Mittwoch/Freitag von 7 Uhr bis 23 Uhr, Dienstag/Donnerstag/Samstag/Sonntag 7.30 Uhr bis 23 Uhr

September: Montag bis Donnerstag 10 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen 9 Uhr bis 19 Uhr

Stadionbereich: Montag/Mittwoch/Freitag 7 Uhr bis 23 Uhr

Bei Temperaturen unter 25 Grad bis 19 Uhr geöffnet

Bei Temperaturen unter 20 Grad Dante-Freibad geschlossen

Bei Temperaturen von mindestens 25 Grad bis 20 Uhr geöffnet

Bei Gewitter wird das Freibad am Spätnachmittag geschlossen

Postillonstraße 17, 80637 München

Anfahrt: U1, U7 (Westfriedhof, Ausgang C), Bus 151, 164, 165, 180, Tram 20, 21 (Westfriedhof)

Eintritt: Erwachsene 6,30 Euro, Kinder ab zwölf Jahren und Rentner vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre frei

Freibad im Sommer und Winter, 50-Meter-Stadionbecken, Attraktionsbecken mit Sprudelliegen, Sprudelgrotte, Strömungskanal und Wasserpilz, Tischtennis, Restaurant Hechtsprung, Kiosk mit Biergarten Wie im Naturbad Maria Einsiedel erfolgt im Naturbad Georgenschwaige die Wasserreinigung mikrobiologisch – ganz ohne Chlor. Eine Photovoltaikanlage und eine Wärmepumpe sorgen für klimafreundlichen Badebetrieb mit konstant 22 Grad warmem Wasser. © Robert Götzfried/SWM