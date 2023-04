Direkt ins Bad ohne Anstehen: E-Tickets kommen für alle Münchner Hallen- und Freibäder

Ab dem 24. April sind die E-Tickets für alle Bäder der Stadtwerke München verfügbar. So einfach geht's.

München - Ab Montag, 24. April, bieten die Stadtwerke (SWM) digitale Tickets für alle Münchner Hallen- und Freibäder an. Der Vorteil für die Nutzer: kein Anstehen an der Kasse mehr. Die Tickets sind im Webshop der und können per Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay oder Sepa-Lastschrift bezahlt werden.

Das Ticket bringen die Badegäste als QR-Code auf dem Handy oder ausgedruckt mit ins Bad. Im Hallenbad wird der Code am Wechselautomaten eingescannt und man erhält eine Karte für Eintritt und Spind. Im Freibad kann man den Code direkt am Drehkreuz einscannen.

Münchner Bäder: Mehr Flexibilität für Schwimmer

"Wir freuen uns, dass wir bei der Digitalisierung unseres Bäderangebots nun den nächsten Schritt umsetzen, der noch mehr Flexibilität für unsere Badegäste bringt!", so die SWM Bäderleitung, Nicole Gargitter und Clara Kronberger, in einer Mitteilung. "Auch für unsere Hallenbäder sind jetzt Online-Tickets buchbar."

Die Freibäder öffnen heuer nach und nach ab dem 2. Mai. Zum Start wird das Schyrenbad eröffnet. Alle anderen Freibäder – inklusive dem Dantebad – öffnen dann bis Mitte Mai. In etwa vier bis fünf Wochen werden dann also alle verfügbaren städtischen Freibäder offen sein.

Gute Nachrichten gibt es obendrauf: Heuer öffnen die Freibäder abends länger.