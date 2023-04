Gute Nachricht für Schwimmer: Die Münchner Freibäder öffnen heuer länger

Der Stadtrat hat beschlossen, die Münchner Freibäder länger offen zu lassen: Bis zur Dämmerung wird es im Juni und Juli möglich sein, ins Becken zu hüpfen. Und für Kinder gibt es auch gute Nachrichten.

München - Da bleibt nur noch zu hoffen, dass es schnellstens deutlich wärmer wird: Zwischen 2. und 15. Mai öffnen heuer die Freibäder in München. Und nach etwa drei Jahren Corona erweitert die Stadt nun die Sommer-Öffnungszeiten der Bäder.

Münchner Bäder: Längere Öffnungszeiten im Sommer

Im kommenden Juni und Juli werden die Freiluft-Becken nämlich bis 21 Uhr geöffnet sein, also bis weit in die Dämmerung hinein. Das hat der zuständige Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft am Dienstag beschlossen.

Kinder bis zum zwölften Geburtstag haben auch heuer freien Eintritt. "Die Erfahrungen aus dem Sommer 2022 zeigen, dass dieses Angebot sehr gut angenommen wird", heißt es hierzu in einer Pressemitteilung der SPD-Volt-Fraktion. Der Stadtrat stelle hierfür bis zu 600.000 Euro zur Verfügung.

Freibadsaison in München beginnt am 2. Mai

Am 2. Mai beginnt heuer in München die Freibadsaison. Zum Start wird das Schyrenbad eröffnet. Alle anderen Freibäder – inklusive dem Dantebad – öffnen dann bis Mitte Mai. In etwa vier bis fünf Wochen werden dann also alle verfügbaren städtischen Freibäder offen sein.

Auch der kostenfreie Freibad-Eintritt für München-Pass-Besitzer sowie für Münchner Rentner mit niedrigem Einkommen bleibt 2023 erhalten.

Für Simone Burger, wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion im Rathaus, sind die erweiterten Öffnungszeiten bis 21 Uhr längst überfällig gewesen. "Denn gerade für Berufstätige waren die bisherigen Zeiten oft nicht ausreichend", sagt Burger.