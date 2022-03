Münchner Konzerthaus: Dirigent Rattle hofft weiter auf Bau

Das Konzerthaus könnte bis zu einer Milliarde Euro kosten - dennoch hofft der künftige Chef-Dirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks, dass es realisiert wird.

München - Der britische Dirigent Sir Simon Rattle hofft weiter auf eine Realisierung des Konzerthauses in München - auch wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Bau aus Kostengründen kürzlich infrage gestellt hat.

Konzerthaus: Zentraler Baustein für künftiges Musikleben in München?

"Ich möchte die Gedanken von Ministerpräsident Söder nicht gerne aus der Ferne interpretieren. Aus einem persönlichen Austausch mit ihm letztes Jahr weiß ich aber, dass wir viele ähnliche Vorstellungen darüber haben, wie das Musikleben in München und in Bayern in den nächsten Jahren aussehen könnte und sollte", sagte der künftige Chef-Dirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks am Dienstag. "Das Konzerthaus im Werksviertel schien uns dafür ein zentraler Baustein zu sein."

Der Dirigent Sir Simon Rattle. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Rattle wird Chef-Dirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks

Rattle soll zur Spielzeit 2023/2024 in München starten. Das Konzerthaus soll die Spielstätte des renommierten Symphonieorchesters werden. Auch die Hochschule für Musik und Theater soll dort unterkommen. Wegen geschätzter Kosten von bis zu einer Milliarde Euro forderte Söder aber eine "Denkpause", vor allem mit Blick auf die derzeit angespannte Finanzlage der öffentlichen Hand. Zudem gebe es in München bereits die Isarphilharmonie, das Kulturzentrum Gasteig mit der Philharmonie und den Herkulessaal. Derzeit befindet sich das Konzerthaus im Münchner Osten noch in der Planungsphase.

Söders Vorschlag bekam Zuspruch, aber auch Kritik. Die SPD im Landtag forderte eine rasche Entscheidung und regte eine Kooperation mit der Stadt München an wegen einer gemeinsamen Nutzung von Isarphilharmonie und der Philharmonie im Kulturzentrum Gasteig, das umfassend saniert werden soll. Wolfgang Heubisch (FDP), stellvertretender Vorsitzender des Landtagsausschusses für Wissenschaft und Kunst, nannte das Abrücken von den Konzerthausplänen dagegen als ein fatales Signal.