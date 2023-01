Münchner Faschingsprinzenpaar gekrönt: "Ihr stellt so viel auf die Beine"

Auf dem Marienplatz wurde am Samstag Münchens offizielles Narrhalla-Prinzenpaar gekrönt. Von Bürgermeisterin Verena Dietl gab's den goldenen Stadtschlüssel.

München - Prinz Steve I. und Prinzessin Ulrike I. stehen auf der Bühne, mitten auf dem Marienplatz. Sie sprechen zu ihrem närrischen Volk, tanzen, winken und strahlen. Ganz so, als hätten die beiden nie etwas anderes gemacht (geschweige denn zuvor noch reichlich Lampenfieber gehabt).

Das neue Narrhalla-Prinzenpaar: Prinz Steve I. und Prinzessin Ulrike I.

Keine Frage: Ihre Feuertaufe, die große Inthronisations-Feier am Samstag vor dem Rathaus, hat das neue offizielle Münchner Faschingsprinzenpaar perfekt gemeistert. Nicht nur viele kleine Mädchen waren so begeistert, dass sie sich gleich für Selfies anstellten, natürlich vor allem mit der hübschen Prinzessin in üppiger Glitzerrobe.

Elegante Majestäten treffen sich vergangenen Samstag auf dem Marienplatz: Erstmals kamen zahlreiche Prinzessinnen anderer Faschingsvereine zur Krönung, um Narrhalla-Prinzessin Ulrike I. (in bordeauxfarbener Robe) zu gratulieren. © Annette Baronikians

Nach zweijähriger corona-bedingter "Pause" konnte auf dem Marienplatz wieder fröhlich und ausgelassen der Fasching eingeläutet werden. Egal wie alt, ob Münchner oder Tourist: Ab zehn Uhr wurde gefeiert – länger und bunter als je zuvor. Erstmals fand die Krönung des Narrhalla-Prinzenpaares mit großem Show-Programm und Bewirtung statt.

Krönchen, Prinzenring und Stadtschlüssel fürs Prinzenpaar

"Wir sind glücklich, dass wir den Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern können und freuen uns, so ein wunderbares Prinzenpaar inthronisieren zu dürfen", sagte Narrhalla-Präsident Günther Grauer, nachdem Ulrike I. ihr Krönchen, Prinz Steve I. Zepter und Prinzenring bekommen hatten.

Aus den Händen von Münchens Dritter Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) erhielt das Prinzenpaar traditionsgemäß symbolisch den Stadtschlüssel: überdimensional und golden.

"Hiermit übergebe ich mit den besten Wünschen für die nächsten Wochen die Regentschaft", sagte Verena Dietl, um schmunzelnd hinzuzufügen: "Es ist nicht immer einfach, zu regieren."

Dietl zur Narhalla: "Ihr stellt so viel auf die Beine!"

Unter Applaus würdigte die Bürgermeisterin, selbst ein erklärter Faschingsfan, vor allem auch den sozialen Einsatz der Narrhalla: "Ihr stellt so viel auf die Beine! Ich bin dankbar für das Engagement mit viel ehrenamtlicher Arbeit."

Diese hatte vor der Prinzenpaar-Krönung mit Bühnenaufbau und Co. bereits um sechs Uhr Früh begonnen – als die Prinzessin noch schlaflos im Bett lag. "Ich war schon sehr aufgeregt vor diesem Tag mit Ansprache, Krönung und erstem Walzer in vollem Ornat", sagte Ulrike I. sichtlich erleichtert der AZ, als nach dem offiziellen Zeremoniell oben auf der Bühne die Wiesn-Band Nachtstark aufspielte.

"Bei uns beiden wurde schnell aus Aufregung große Freude. Es ist so schön, vom Publikum das Lachen zurückzubekommen", so Prinz Steve I., der im bürgerlichen Leben als Versuchsingenieur arbeitet.

Seine Prinzessin, sonst als Physiotherapeutin tätig, herzte abwechselnd ihre teils von fern angereiste Verwandtschaft sowie zahlreiche Prinzessinnen anderer Faschingsvereine. Diese hatten sich mit ihren Prinzen aufgemacht, um dem offiziellen Münchner Prinzenpaar zur Krönung zu gratulieren.

Das war eine weitere Premiere und ein majestätischer Anblick vor dem Rathaus, wo am Samstag gefühlt der gesamte Marienplatz schunkelte.