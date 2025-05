München vor dem CL-Finale: So feiern Fußballfans in der Stadt

Vor dem Champions-League-Finale treffen französische, italienische und andere Fans in der Münchner Innenstadt aufeinander. Was sie für die Finale-Tickets bezahlt haben – und was sie über München denken.

Auch wenn der Fußball am Samstagabend seinen heiligen Ernst entfachen wird, wenn in der Allianz-Arena die Teams von Paris Saint-Germain und Inter Mailand um den Finalsieg in der Champions-League kämpfen – erst mal haben sich all die nach München angereisten Franzosen und Italiener noch sehr lieb. Man kann das am Freitagmittag sehr nett am Marienplatz ablesen. Der Himmel strahlt sommerblau. Es wimmelt an Münchnern und Gästen aus aller Welt. Vor dem Rathaus ist ein übermannshoher Finale-Fußball aufgebaut, ein Fan-Magnet.

Man lächelt, jubelt – und macht freundlich Platz

Sie sind aus Paris angereist: Aarbaouri Tarik (r.) mit seiner Frau Angelique und den Söhnen Ililas und Nael. © Martha Schlüter

Gerade hat sich die Pariser Familie Tarik vor dem Trumm aufgestellt. Für ein Selfie. Da drängelt ein Italienergrüppchen heran, Eduardo aus Mailand mit Bruder Nikola und zwei Freunden. Man lächelt sich fröhlich zu, jubelt ein bisschen, dann machen die Franzosen freundlich Platz für die Italiener, "grazie mille, ciao!"

200 Euro für ein Final-Ticket

Sie seien am frühen Morgen in München angekommen, zum ersten Mal, erzählt der Pariser Familienvater, der einen Stadtplan in der Hand hält, der Dom, das Hofbräuhaus, der Olympiapark sind eingekringelt. Ihr erster München-Eindruck? "A beautiful city", sagt er, eine schöne Stadt, und so freundlich! Immerhin zwei Finaltickets, je 200 Euro, habe er ergattert, für sich und den ältesten Sohn Ilias (16). Seine Frau Angelique und Sohn Nael (12) werden wohl in der französischen Fanzone am Königsplatz die eigene Mannschaft anfeuern.

Seit 25 Jahren Fan von Inter Mailand

Die Italiener um Eduardo schaffen es zu viert ins Stadion. Er reise seit 25 Jahren Inter Mailand hinterher und habe sich früh um Tickets gekümmert, erzählt der Versicherungsfachmann aus Mailand: "Darum habe ich nur 70 Euro pro Ticket bezahlt." Was ihnen an München gefällt? "Die Leute sind so nett", findet Eduardo, "und alle Biere so gut. Ich liebe auch Brezn und Schweinsbraten."

Je 18.000 Fans aus Frankreich und Italien im Stadion

Je 18.000 Fans aus Frankreich und Italien werden allein in der Allianz-Arena erwartet. Dazu kommen die Mailand-Fans, die am Odeonsplatz feiern plus all die Franzosen am Königsplatz. Fußballnarrische aus dem Rest der Welt nicht mitgerechnet. Wie die Gruppe um den brasilianischen Sportkommentator Galvao Bueno, die am Augustiner am Platzl anzutreffen ist – umzingelt von Briten, Koreanern, Dänen, Franzosen, Italienern, die rund ums Hofbräuhaus durch die Gassen flanieren.

"Münchens Spirit: fantastisch!"

Fürs Finale aus Brasilien da: Sportkommentator Galvao Bueno (M. mit Sonnenbrille) und Fernsehkollegen. © Martha Schlüter

Zig Mal, erzählt der brasilianische TV-Promi, sei er in seinem Berufsleben schon an der Isar gewesen. Immer denke er dasselbe: "Der Spirit von München, das Bier, das Essen, die Kultur, die Menschen, fantastisch." Und dann sagt er noch einen schönen Satz: "Von allen Städten in Deutschland – ihr habt die glücklichste."