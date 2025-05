Das Fußball-Finale lockt auch viele Sponsoren an. Die bieten nicht nur Snacks.

Wer schon immer mal Chips mit Kartoffeln und Erdbeer-Käsekuchen probieren wollte, der ist am Stand von Lays genau richtig.

Schon am Freitag lassen sich viele Münchner durch den anfangs noch überschaubaren Trubel im Olympiapark treiben. Ab Nachmittag empfiehlt die Polizei, die U8 zum Olympiagelände zu nehmen. Die U3 ist da schon mehr als ausgelastet. Die Sponsoren, vom Smartphone-Hersteller Oppo über Playstation bis Voltaren, haben ihre Stände aufgebaut und locken die Fans mit Spielen und Aktionen an.

"Ihr werdet es nicht bereuen!" - Chips-Marke bietet ungewöhnliche Kombi an

Die AZ startet ihren Rundgang beim virtuellen Subway-Surfing-Spiel von Lays. Die Chips-Marke hat sich extra für dieses Wochenende Gerichte mit Kartoffelchips ausgedacht: mit gebratenen Kartoffelwürfeln und Currywurst (11 Euro) zum Beispiel. Oder mit Strawberry Cheesecake (8 Euro). Klingt gewöhnungsbedürftig. "Aber Ihr werdet es nicht bereuen!“, versichert Mitarbeiterin Lina. Die AZ überlegt es sich lieber noch einmal und geht weiter zum Pepsi-Turm. Hier können die Fans einen kleinen Fußball-Kick-Rekord aufstellen oder einfach eine Cola trinken. Von dem kleinen Turm aus hat man optimalen Blick auf die Bühne, auf der am Abend das Konzert stattfinden und am Samstag das Champions-League-Finale übertragen wird – dann jedoch nur für VIPs.

Fast wie Fernsehen - nur in echt

Beim Sportgetränke-Hersteller Gatorade treten Freiwillige gegeneinander im Fußball an. Ob groß, klein oder Rollstuhlfahrer: Drei Tage lang folgt hier ein Turnier aufs Nächste. Wer zwischendurch Durst bekommt, der geht zum Stand von Sodastream gegenüber. Dort kriegen alle kostenlos gesprudeltes Wasser mit einem Sirup nach Wahl – von Maracuja- über Eistee-bis Pepsi-Geschmack.

Für 10 Euro gibt’s "Loaded Doritos“, den Foodtrend, wie die AZ erfährt. Das sind Maischips mit Toppings wie Bratwurst. Per QR-Code nimmt man an einer Schnitzeljagd quer durch den Olympiapark teil. Zu gewinnen gibt’s Chips. Snacken und Fußball dazu. Das ist ja fast wie Fernsehen – nur echt.