München: Künftig keine IAA mehr auf dem Odeonsplatz

Stattdessen soll dort während der Messe ein "konsumfreier" Raum sein.

So war's im vergangenen Jahr: Open Space der IAA auf dem Odeonsplatz.

München - Für die Automesse IAA wurde im Herbst die gesamte Altstadt zur Werbefläche. Dass das beim nächsten Mal wieder so kommt, wollten die örtlichen Bezirksausschüsse verhindern.

Doch die Münchner Messe wäre zu Schadenersatzzahlungen verpflichtet, wenn sie der IAA keine Open Spaces mehr anbieten kann. Außerdem sei zu befürchten, dass die IAA dann ihr "Optionsrecht" ausübt und den Vertrag für 2025 nicht verlängert.

So lässt es sich in nicht-öffentlichen Sitzungsunterlagen nachlesen, die der AZ vorliegen. Das Wirtschaftsreferat hätte die IAA am liebsten ihre Open Spaces 2023 dort aufbauen lassen, wo sie sich im Vorjahr befanden.

Grün-Rot: Kein Open Space auf dem Odeonsplatz, dafür mehr Raum in der Ludwigstraße

Doch dagegen gibt es Widerstand: Grüne und SPD wollen dem Vernehmen nach beantragen, dass auf dem Odeonsplatz kein Open Space mehr eingerichtet wird.

Stattdessen soll dort mit Palmen und Sitzgelegenheiten ein Raum ohne Konsumzwang geschaffen werden. Außerdem soll die Messefläche auf dem Königsplatz kleiner werden. Stattdessen soll die IAA in der Ludwigstraße mehr Platz bekommen.