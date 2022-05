Grüne schlagen Jeanne-Marie Ehbauer als Münchens neue Baureferentin vor

Nun soll es also klappen: Nachdem Kandidatin Anna Hanusch über die Debatte um ihre vermeintlich fehlende Qualifikation gestolpert ist, zaubern die Grünen eine externe Expertin als neue Baureferentin aus dem Hut.

München - Es geht um die Nachfolge der scheidenden Baureferentin Rosemarie Hingerl: Die Stadtratsfraktion der Grünen - rosa Liste schickt Jeanne-Marie Ehbauer als neue Kandidatin ins Rennen.

Wahl des neuen Baureferenten am 29. Juni

Man werde dem Stadtrat vorschlagen, die 54-Jährige in der Vollversammlung am 29. Juni 2022 zur neuen Baureferentin zu wählen, teilte die Fraktion am Montag mit.

Eine Stadtratsmehrheit für Ehbauer gilt als sicher, da sich die Grünen in ihrem Koalitionsvertrag mit der SPD ein Vorschlagsrecht für den Posten gesichert haben.

Jeanne-Marie Ehbauer leitete das Baureferat in Bremerhaven

Den Angaben zufolge hat Ehbauer in Karlsruhe und Zürich Architektur mit dem Studienschwerpunkt Stadtplanung studiert und schloss ihre Studien 2004 mit der Promotion ab. Nach Tätigkeiten als Beraterin für ökologische Stadt- und Hochbauplanung übernahm das Grünen-Mitglied 2014 für sechs Jahre die Leitung des Baudezernats von Bremerhaven und war in dieser Funktion auch hauptamtliches Mitglied des Magistrats.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Neuer Grünen-Vorschlag nach Rückzug von Anna Hanusch

Im Februar hatte Anna Hanusch nach einigem Hin und Her ihre Bewerbung als Grünen-Kandidatin für den Posten zurückgezogen und im April dann auch ihren Rückzug als Fraktionsvorsitzende erklärt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Mit seinen vielfältigen Aufgaben im öffentlichen Raum ist das Baureferat prägend für unsere Stadt. Die Bau- und die Mobilitätswende können nur mit entschlossener Unterstützung aus dem Baureferat gelingen – dies ist von essentieller Bedeutung für die Erreichung der städtischen Ziele auf den Gebieten der Klimaneutralität und des Artenschutzes", betonte die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Sie lobte Ehbauer als "eine hervorragende Expertin für Fragen des ökologischen Bauens und der Stadtplanung".

Langjährige Münchner Baureferentin Rosemarie Hingerl tritt ab

Aus Sicht der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Mona Fuchs steht das städtische Bauen in München vor großen Herausforderungen: "Jeanne-Marie Ehbauer bietet die Gewähr, dass diese Aufgaben auch im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes bewältigt werden können. Sie ist außerdem einem partizipativen Führungsstil verpflichtet und wird auch auf diesem Gebiet neue Akzente setzen."

Die Ingenieurin Rosemarie Hingerl (66) war seit Juli 2004 als berufsmäßige Stadträtin Leiterin des Baureferats von München. Mit ihr wurde hier erstmals eine Frau Stadtbaumeisterin.