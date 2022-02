Leitung des Baureferats: Anna Hanusch zieht Bewerbung zurück

Anna Hanusch wird doch nicht die neue Münchner Baureferentin. Die Grünen-Stadträtin hat ihre Bewerbung offiziell zurückgezogen.

München - Anna Hanusch hat ihre Bewerbung für das Amt der neuen Baureferentin zurückgezogen, das teilte die Stadtratsfraktion der Grünen - rosa Liste am Freitag mit.

Amt der Baureferentin: Regierung von Oberbayern stoppt Wahl von Hanusch

Grund dafür ist eine Entscheidung der Regierung von Oberbayern. Diese hatte erklärt, dass es im Verfahren für die Besetzung des Postens nach Rechtsauffassung eine Ausschreibung geben müsse. Die Neubesetzung des Amtes wolle Hanusch aufgrund einer "möglicherweise monatelang andauernden Hängepartie" nicht belasten, heißt es in der Grünen-Mitteilung.

"Die Regierung von Oberbayern hat mir die Wählbarkeit zwar nicht abgesprochen, aber auch nicht mit der nötigen Sicherheit bestätigt", erklärte Hanusch ihre Entscheidung. "Diese Rechtsauffassung schafft eine Situation, in der meine Teilnahme an einer Ausschreibung weitere Verzögerungen bei der Besetzung der Leitung des Baureferats nach sich ziehen könnte. Da sich dies nachteilig auf das Erreichen der ambitionierten Ziele unserer grün-roten Rathauskoalition auswirken kann, will ich ein sich in die Länge ziehendes Verfahren vermeiden."

Für den Fraktionsvorsitzenden Florian Roth wäre Hanusch eine "hervorragende Besetzung" für das Amt der Baureferentin gewesen. "Wir nehmen mit großem Respekt zur Kenntnis, dass sie ihre persönliche Ambitionen zurückstellt, um die Arbeit der Stadtverwaltung und der grün-roten Ratshauskoalition nicht durch wochenlange Unsicherheiten zu beeinträchtigen", sagte Roth weiter.

Die CSU-Fraktion im Stadtrat äußerte im Vorfeld ihre Zweifel an der Qualifikation von Hanusch, die Bewerbung der Grünen-Stadträtin ließ die Oppositionsfraktion deshalb von der Rechtsaufsicht prüfen.