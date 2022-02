Anna Hanusch nicht geeignet: Regierung stoppt Wahl der Baureferentin

Anna Hanusch (Grüne) hätte nächste Woche Baureferentin werden sollen. Das ist geplatzt.

München - Eigentlich hätte der Stadtrat die Grünen-Fraktionschefin Anna Hanusch zur neuen Baureferentin wählen sollen. Doch das ist nun geplatzt. Denn die Regierung von Oberbayern verlangt, dass die Stadt die Wahl offiziell ausschreibt. So schildert es Grünen-Chef Florian Roth.

CSU-Chef Pretzl zweifelt an Eignung von Anna Hanusch als Baureferentin

Die CSU hatte bei der Regierung von Oberbayern prüfen lassen, ob Hanusch als Baureferentin geeignet ist. Der CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl hatte daran Zweifel.

Denn zwar gelten Referenten als Minister der Stadt, allerdings sind sie gewählte Beamte und müssen bestimmte Voraussetzungen mitbringen - zum Beispiel eine Beamtenlaufbahn durchschritten haben. Und das hat Anna Hanusch nicht. In München ist es oft so, dass diese Posten nicht offiziell ausgeschrieben werden, sondern dass die Regierungsparteien sie vorschlagen. Doch die Regierung von Oberbayern zweifelt diese Praxis an, schildert Pretzl. Er fordert deshalb, dass auch die Wahlen der neuen KVR-Chefin und des neuen Personalreferenten, verschoben werden.