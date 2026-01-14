AZ-Plus

München kippt Tempo 30 – Umwelthilfe reagiert mit Klage

Der Streit um die Luftbelastung am Mittleren Ring geht weiter. Nachdem dort wieder Tempo 50 gilt, kündigen Umweltschützer juristische Schritte an. Sie haben schon früher vor Gericht gewonnen.
AZ/dpa |
Die Umwelthilfe will juristisch gegen Tempo 50 am Mittleren Ring kämpfen.
Die Umwelthilfe will juristisch gegen Tempo 50 am Mittleren Ring kämpfen. © Peter Kneffel/dpa

Die nächste Runde ist eingeläutet: Nach der Aufhebung von Tempo 30 auf einem Abschnitt des Mittleren Rings in München hat die Deutsche Umwelthilfe (DHU) rechtliche Schritte angekündigt. Die Anordnung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) stelle "einen eklatanten Verstoß gegen den Luftreinhalteplan dar, den die Stadt 2024 wegen zu hoher Belastung mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid nach einer erfolgreichen Klage der DUH nachschärfen musste", teilte der Verein mit.

Deutsche Umwelthilfe kritisiert Aufhebung von Tempo 30 als rechtswidrig

Damit nimmt der langjährige Streit um die Luftqualität in der Landeshauptstadt erneut Fahrt auf. Die Umwelthilfe hatte 2024 vor Gericht final erkämpft, dass die Stadt unter anderem an der besonders belasteten Landshuter Allee schnelle Maßnahmen ergreifen muss, um sicher unter den Grenzwert für das giftige Stickstoffdioxid zu kommen. Der Schadstoff kann Atemwegsbeschwerden sowie eine Vielzahl von Erkrankungen der Lunge und des Herz-Kreislauf-Systems verursachen.

Um die bestehende Umweltzone nicht auf Fahrzeuge mit der Abgasnorm 5 ausweiten zu müssen, entschied sich die Stadt, ab Juni 2024 auf einem rund 2,5 Kilometer langen Abschnitt des viel befahrenen Mittleren Rings Tempo 30 einzuführen.

Nachdem die Luftbelastung dort nun zwei Jahre in Folge unter dem Grenzwert gelegen hatte, ordnete Reiter kürzlich an, die Beschränkung wieder zu kippen. Seit diesem Dienstag gilt daher wieder Tempo 50. Details zu den geplanten rechtlichen Schritten will die DHU am kommenden Montag vorstellen. Man wolle dafür sorgen, dass die "rechtswidrig aufgehobene Tempo-30-Luftreinhaltemaßnahme wieder in Kraft" gesetzt werde, kündigte die Deutsche Umwelthilfe an.

35 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Tom Hengst vor 2 Stunden / Bewertung:

    An der Stadtautobahn z.B., die am Westpark vorbei führt, müsste entdprechend auch 30 gelten. Eine Lärmschutzwand besteht dort nicht durchgehend und dort wird genauso Dreck und Lärm produziert.
    Warum ist nur die Landshuter Allee ein heißes Thema?

  • Rigobert vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Tom Hengst

    Wenn es Ihnen dort zu laut oder zu dreckig ist, warum ziehen Sie nicht aufs Land

  • doket vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Rigobert

    Was ist denn das für ein Deppenargument? Wieso fahren Sie nicht dort wo Sie wohnen?

